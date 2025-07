Sobre Dinosaur Jr

Dinosaur Jr., formada en 1984 en Amherst, Massachusetts, es una de las bandas más influyentes del rock alternativo y noise pop, conocida por su mezcla de distorsión, melodías melancólicas y solos de guitarra extensos. Fundada por J Mascis (guitarra, voz, compositor principal), Lou Barlow (bajo, voz) y Murph (batería), la banda comenzó como Dinosaur antes de añadir «Jr.» por cuestiones legales. Su debut, Dinosaur (1985), mostró influencias de Neil Young, Sonic Youth y el hardcore de Black Flag. Con You’re Living All Over Me (1987) y Bug (1988), ambos en SST Records, ganaron reconocimiento con himnos como Freak Scene, que alcanzó el número 4 en las listas indie del Reino Unido. Las tensiones creativas llevaron a la salida de Barlow en 1989, quien formó Sebadoh, y Murph dejó la banda tras Where You Been (1993). Mascis, con Mike Johnson al bajo, continuó con discos como Green Mind (1991) y Without a Sound (1994), este último con el exitoso sencillo Feel the Pain. Tras Hand It Over (1997), la banda se disolvió, pero la formación original se reunió en 2005, lanzando cinco álbumes desde entonces, incluyendo Beyond (2007) y Sweep It Into Space (2021). Con más de 12 álbumes de estudio y un sonido caracterizado por la voz arrastrada de Mascis y su guitarra cargada de feedback, Dinosaur Jr. sigue siendo un referente del indie rock.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Dinosaur Jr

Dinosaur (1985)

You’re Living All Over Me (1987)

Bug (1988)

Green Mind (1991)

Where You Been (1993)

Without a Sound (1994)

Hand It Over (1997)

Beyond (2007)

Farm (2009)

I Bet on Sky (2012)

Give a Glimpse of What Yer Not (2016)

Sweep It Into Space (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo ruidoso y melódico de Dinosaur Jr., donde la distorsión se encuentra con letras introspectivas y solos de guitarra que marcaron una era. Desde el himno indie Freak Scene hasta la intensidad de Feel the Pain y la frescura de I Ran Away, esta playlist reúne lo mejor de su legado, perfecto para fans del noise pop y el rock alternativo. ¡Sube el volumen y déjate llevar!

Videoclip Destacado

El videoclip de Feel the Pain, dirigido por Spike Jonze en 1994 para el álbum Without a Sound, es una joya del rock alternativo que combina humor absurdo y estética noventera. J Mascis y la banda aparecen tocando en escenarios urbanos surrealistas, mientras dos personajes recorren Nueva York en carritos de golf, chocando y causando caos. La energía desenfadada y las imágenes vibrantes capturan la esencia del sonido crudo y melódico de Dinosaur Jr., convirtiendo este vídeo en un clásico de la MTV de los 90.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!