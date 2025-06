Sobre Disclosure

Disclosure, el dúo británico de música electrónica formado por los hermanos Guy Lawrence (nacido en 1991) y Howard Lawrence (nacido en 1994) en Reigate, Surrey, ha redefinido el house y el UK garage desde su irrupción en 2010. Inspirados por artistas como Joy Orbison y Burial, los hermanos comenzaron a producir en su dormitorio, ganando reconocimiento con su sencillo Offline Dexterity (2010). Su álbum debut, Settle (2013, Island Records), alcanzó el número 1 en la UK Albums Chart, con éxitos como Latch (con Sam Smith) y White Noise (con AlunaGeorge), obteniendo cuatro nominaciones al Grammy, incluyendo Mejor Álbum de Danza/Electrónica. Le siguió Caracal (2015), con colaboraciones de The Weeknd y Lorde, consolidando su estilo melódico y bailable. En 2020, lanzaron Energy, un álbum nominado al Grammy que explora ritmos globales, seguido por Alchemy (2023), un trabajo más introspectivo y club-oriented sin vocalistas invitados. Con más de 7 mil millones de streams, giras mundiales que incluyen Coachella y Glastonbury, y remixes para artistas como Usher y Pharrell Williams, Disclosure sigue siendo un pilar de la electrónica moderna. Su reciente sencillo Arachnids (2024) y su residencia en Ushuaïa Ibiza en 2025 confirman su vigencia.

Discografía de Disclosure

Settle (2013)

Caracal (2015)

Energy (2020)

Alchemy (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo rítmico de Disclosure con una selección de sus temas más icónicos. Desde el explosivo Latch hasta el vibrante Magnets y el reciente She’s Gone, Dance On, esta playlist captura su maestría para fusionar house, garage y melodías contagiosas. Perfecta para quienes buscan pistas que incendian la pista de baile o momentos de introspección sónica, esta colección es una puerta al sonido innovador de los hermanos Lawrence. ¡Prepárate para no parar de moverte!

Videoclip Destacado

No te pierdas el videoclip de Latch de Disclosure, con la voz de Sam Smith, un hito que marcó su ascenso al estrellato. Dirigido por Ross McDowell y Ben Murray, el video entrelaza historias de amor y conexión humana en una atmósfera nocturna, con imágenes vibrantes que reflejan la energía emocional de la canción. La cinematografía elegante y la narrativa universal capturan la euforia de un encuentro inesperado, haciendo de este videoclip un reflejo perfecto del impacto global de Disclosure. ¡Una experiencia visual que te atrapará!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

