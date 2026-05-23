Sobre DJ Koze

DJ Koze, nombre artístico de Stefan Kozalla (nacido en 1972 en Flensburg, Schleswig-Holstein), es un DJ, productor y remezclador alemán afincado en Hamburgo y considerado una de las figuras más originales e inclasificables de la música electrónica internacional. Sus inicios se remontan a la escena hip-hop alemana de principios de los noventa, cuando formó parte del grupo Fischmob y alcanzó el segundo puesto en el Campeonato DMC Alemán de 1991. A principios de los 2000 fundó junto a Cosmic DJ y Erobique el proyecto de pop electrónico International Pony, con dos álbumes aclamados por la crítica. Su carrera en solitario despegó con Kosi Comes Around (2005, Kompakt) y alcanzó su madurez con Amygdala (2013, Pampa Records), una obra que fundía house, techno y pop de vanguardia con una profundidad emocional inusual. Posteriormente, Knock Knock (2018) consolidó su reputación global y engendró el hit de club «Pick Up», mientras su faceta de remezclador acumulaba hitos como la versión de «Operator» de Låpsley (2016), elegida entre los mejores remixes del año por Resident Advisor, o su producción del álbum Hit Parade (2023) de Róisín Murphy. En abril de 2025 publicó Music Can Hear Us (Pampa Records), su cuarto álbum de estudio en veinte años, que debutó en el número 4 de los charts alemanes y recibió elogios unánimes de Pitchfork, Rolling Stone y el Wall Street Journal, con colaboraciones de Damon Albarn, Soap&Skin, Sofia Kourtesis y Sophia Kennedy.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de DJ Koze

Kosi Comes Around (2005)

Amygdala (2013)

Knock Knock (2018)

Music Can Hear Us (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is DJ Koze reúne los temas que definen la evolución artística de DJ Koze. Canciones como «Pick Up», «Illumination», «Brutalga Square», «Marilyn Monroe» o «Unbelievable» muestran su capacidad para disolver las fronteras entre el dancefloor y la introspección, construyendo universos sonoros que parecen flotar entre géneros. Una selección fundamental para entender por qué es considerado uno de los productores más visionarios de la música electrónica contemporánea.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de DJ Koze es «Pick Up», publicado en 2018. Un vídeo minimalista y deliberadamente abierto a la interpretación —el propio Koze lo describió como «un vídeo que deja espacio para tu propia imaginación»— que acompaña uno de los hits de club más reconocibles de la última década, con reminiscencias del mejor house francés y un loop disco de efecto hipnótico.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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