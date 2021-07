Drug Store Romeos se formó en la universidad de Farnborough cuando los amigos de la infancia Jonny y Charlie colocaron un anuncio para encontrar un bajista para su nueva banda en el tablón de anuncios de la escuela. Entonces, el destino les unió con Sarah, que demostró rápidamente que era mejor vocalista que cualquiera de ellos.

La banda publicó su álbum debut, The World Within Our Bedrooms, que fue publicado el 9 de julio de 2021.

ULTIMO LANZAMIENTO: The World Within Our Bedrooms (2021)

The World Within Our Bedrooms (2021)

