Dua Lipa es una cantante, compositora y modelo inglesa de ascendencia kosovar-albanesa. Su estilo de pop y soul ha sido comparado con el de artistas como Sia, Jessie J y Charli XCX, mientras que su voz sensual recuerda a Lana del Rey. En 2015, lanzó su primer sencillo New Love, producido por Emile Haynie. Su álbum debut homónimo, Dua Lipa (2017), incluyó éxitos como Hotter Than Hell, Blow Your Mind (Mwah) y Be The One. En 2020, lanzó Future Nostalgia, un álbum que consolidó su éxito global con sencillos como Don’t Start Now y Physical. En 2024, lanzó su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, que la aleja de la música disco y abraza más la música psicodélica de la década de 1970.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Dua Lipa

Dua Lipa (2017)

Future Nostalgia (2020)

Radical Optimism (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Dua Lipa con nuestra playlist seleccionada de sus canciones más emblemáticas. Desde los ritmos contagiosos de Don’t Start Now hasta las complejas texturas de Levitating, esta colección te llevará a un viaje a través de la evolución musical de la artista. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más icónico de la artista, New Rules. Este video, conocido por su narrativa visual y su vibrante energía, es una muestra perfecta de la creatividad visual y sonora de la artista. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

