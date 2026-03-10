Sobre Echo & The Bunnymen

La banda británica Echo & The Bunnymen, formada en Liverpool en 1978 por Ian McCulloch, Will Sergeant y Les Pattinson, se convirtió rápidamente en uno de los pilares del post‑punk y la new wave gracias a un sonido oscuro, atmosférico y profundamente melódico. Con la incorporación del batería Pete de Freitas en 1980, el grupo consolidó una formación clásica que les llevó a publicar una serie de discos esenciales en la historia del rock alternativo británico. Su debut Crocodiles (1980) entró directamente en el Top 20 del Reino Unido, y trabajos posteriores como Heaven Up Here, Porcupine y Ocean Rain —considerado por muchos su obra maestra— cimentaron su legado. Tras una pausa en los años 90 y varios cambios de formación, McCulloch y Sergeant han mantenido viva la banda desde 1996, continuando con giras internacionales y nuevos lanzamientos.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Echo & The Bunnymen

Crocodiles (1980)

Heaven Up Here (1981)

Porcupine (1983)

Ocean Rain (1984)

Echo & the Bunnymen (1987)

Reverberation (1990)

Evergreen (1997)

What Are You Going to Do with Your Life? (1999)

Flowers (2001)

Siberia (2005)

The Fountain (2009)

Meteorites (2014)

The Stars, The Oceans & The Moon (2018)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para adentrarte en el universo sonoro de Echo & The Bunnymen, te proponemos una playlist que reúne sus canciones más emblemáticas: desde la intensidad post‑punk de sus primeros años hasta la elegancia melódica de su etapa más madura. Una selección perfecta para descubrir por qué su legado sigue influyendo a generaciones enteras de artistas.

Videoclip Destacado

Entre los videoclips más reconocidos de Echo & The Bunnymen, destaca “The Killing Moon”, una de sus canciones más icónicas y un referente absoluto del post‑punk británico. Su atmósfera envolvente han convertido este vídeo en una pieza imprescindible para comprender la estética y la sensibilidad de la banda.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!