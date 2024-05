Edward Ka-Spel lanza una coleccción remasterizada de varios discos pasados

«El rincón de la habitación azul será mío. Aunque me congeles en la sombra. Aunque intentes alejarte. Seguiré siendo una estatua para recordarte lo que fui. Lo que fuimos una vez. Las cosas que teníamos, sosteníamos y sentíamos. Los cuchillos que arrojaste. Las mentiras que alimentaste. Y todas las promesas que hiciste. Porque odio la forma en que me dejan aquí, en un rincón, mientras la herida aún sangra y mi corazón todavía duele. Todavía necesito gritar por ti. Y sé que tú también lo necesitas. Porque odio la forma en que finges no verme. Cómo me desmorono, cómo me oxido. La forma en que afirmas que ya no te importa. Pero puedo ver que no te atreves a mirarme, y en la corteza reside la basura de una buena vida, pero este rincón será mío. Porque en el cuarto azul no hay tiempo y no hay futuro. Porque en la habitación azul, el amor y el odio yacen para siempre»

THE BLUE ROOM

La música y letras de Edward Ka-Spel son bastante difíciles de describir, pero es un conjunto sónico que sacude la existencia hasta lo más profundo del alma. Edward Ka-Spel es capaz de crear fondos y atmósferas electrónicas minimalistas completamente subversivas y sombrías. A través de complejos teclados, samples, percusión programada e instrumentos poco habituales, construye una cosmogonía diferente, con excelentes letras poéticas y una entrega vocal única. Es un artista muy abrasivo, pero a la vez tenue y extremadamente sensible.

Este maestro, mitólogo e infatigable creador de espeluznantes narraciones para The Legendary Pink Dots, presenta en solitario varios remaster de álbumes pasados, donde incluye nuevas pistas y versiones diferenciales: The Blue Room, A Carrignton Event, Heksescapes, The Fragments of Illumina, The Scriptures of Illumina, Spectrescapes 3, Spectrescapes 2, O Darkness, O Darkness, A Pleasure Cruise Through 9 Dimensions, An Unlikely Event, 11​.​11​.​11​.​11, Dream Loops, The Irritant y One Last Pose Before the Ruin, catorce álbumes revisados con gran lujo de detalles bajo una originalidad muy creativa y disonante.

No son discos que puedas comprar fácilmente en las tiendas. Suelen editarse copias muy limitadas que rápidamente se agotan. Por suerte, en la web de Bandcamp pueden escucharse y comprar en su versión digital, incluso se pueden pedir copias por encargo si no están agotadas. Analicemos brevemente, uno por uno, estos trabajos de coleccionista (para escuchar los discos pinchar en el nombre de cada album).

The Blue Room es una drástica remasterización del álbum que apareció por primera vez en 1998 a través de Soleilmoon Recordings. Este disco cuenta con 10 pistas cuál de ellas más sorprendente. Ka-Spel ofrece una suite instrumental que se dinamiza con punzantes atmósferas metálicas blanqueadas a base de bucles reciclados que convergen hacia una cascada sonora discordante. La voz de Edward Ka-Spel es como la risa demoníaca de un maníaco que deambula por los complejos abismos del alma.

Son canciones pobladas de amantes y vampiros melancólicos, declaraciones de un amor eterno reencarnado con suave jazz y motores a reacción en el despegue. Las voces proporcionan conmovedoras cacofonías. Mis canciones predilectas son Scarlet Cross, The Blue Room, Hotel Y.

A Carrignton Event es un álbum con 5 temazos. Ka-Spel da rienda suelta a sus fantasías más recónditas gracias al uso inteligente de instrumentación, samples, sonidos de animales, voz y arreglos que se elevan a la más alta esfera de creatividad. Son puras piezas de gourmet sonoro.

El disco es una referencia a la tormenta solar de 1859, conocida también como Evento Carrington debido a que el astrónomo inglés Richard Carrington fue el primero en observarla, se considera la tormenta solar más potente registrada en la historia. Tuvo registros en el polo sur, polo norte, América Central y Europa.

Heksescapes es otro remaster que incluye solo 3 largas pistas. El encanto reside en el software orquestal, los drones y la música clásica retro. Mi pista favorita es The Conservatory / Orange Moon / Elixir for the Mass. Las 3 canciones sirven para hacernos recordar que, a pesar de las supuestas democracias inexistentes, en realidad vivimos en una nueva Edad Media. Mi pista top es Taming The Tiger.

The Fragments of Illumina (2006) consta de 6 tracks sublimes. Fue publicado originalmente en 2005 por el sello Piehead de Canadá. Solo se hicieron 233 copias antes de que el sello cerrase. Afortunadamente, Beta-Lactam Ring Records intervino para evitar que esta curiosidad desapareciera del mercado. Lo más destacado son The End Of Everything (narra un clásico cuento de hadas clásico) y Yet Another Fragment, un tema tremendamente cautivador. El resto de temas predomina navegan entre los efectismos caóticos y el noise.

The Scriptures of Illumina, se estructura en base a 10 temas diversos. Edawrd Ka-Spel se hace cargo de la voz e instrumentos, Ryan Moore de la percusión adicional y Raymond Steegsonix del bajo. La portada es obra de Elke Peucker. El álbum originalmente fue grabado en 1994 y lanzado con 1100 copias que se agotaron rápidamente. La nueva edición remasterizada de Soleilmoon/Caciocavallo incluye un folleto de letras, que son dolorosamente mordaces:

«Las abejas asesinas patrullaban la frontera (…) Tomaban el control mientras dormíamos y nos pegaban parches negros en los ojos. Si verte es amarte, creo que me arrancaré los dos ojos. Soy feliz en esta isla privada, el único lugar donde tengo que esconderme. Nos apiñamos, llevamos bozales, llevamos cruces de nueve a cinco. Y aunque rodamos en ampollas de arena negra, de alguna manera seguimos vivos (…) El negro es blanco y la verdad es mentira. Pero en este lugar llamado Illumina la luz es siempre blanca».

No sé hasta qué punto Ka-Spel pudo inspirarse en la tecnología Illumina en sus textos, pero curiosamente Illumina, Inc. es una compañía estadounidense fundada en abril de 1998 que desarrolla, fabrica y comercializa sistemas integrados para el análisis de variación genética y función biológica. En 2014 fue nombrada por MIT Technology Review como la compañía más inteligente del mundo.

Spectrescapes 3, es una edición limitada en CDR de 69 copias firmadas y numeradas con una cubierta hecha a mano, diseñada y ensamblada personalmente por el artista. Spectrescapes 1 y Spectrescapes 2, son dos álbumes correlativos y conceptuales que completan esa colección de paisajes espectrales donde se describen diversos entornos entre piezas largas y canciones experimentales. Son la síntesis de un sonido extraño, que nos saca del tiempo y nos adentra en el vórtice de un espeso y largo viaje, a través de irrealidades obscuras que generan sensaciones y experiencias multi dimensionales en un profundo cosmos experimental:

«No mires al espacio exterior en busca de un nuevo misterio que resolver. No merodees de noche tratando de atrapar la figura que atraviesa la pared. No examines esa fotografía en busca de imperfecciones ni intentes escuchar voces en la estática. Ya estás en el centro del misterio. Eres la anomalía, lo que no se puede explicar y habitas en un espacio lleno de vida. En lo microscópico, lo hercúleo, lo sólido, lo transparente, lo agitado, lo disuelto… La puerta siempre está abierta, pero ayuda si puedes verla».

O Darkness, O Darkness, es una edición en CD-R creada con mucho cariño que conserva el maravilloso arte de Ekul B (cada copia hecha a mano individualmente). Una edición de 69 unidades únicamente. Casi es espeluznante pensar que este extraño viaje data de hace casi 20 años, cuando surgió como un bello vinilo editado por el sello Beta-Lactam Ring Records. Ahora esa vieja original es muy difícil de encontrar, pero puedes escuchar y comprar sus 4 pistas en bandcamp junto a un par más de pistas extras. Es, sin duda, uno de mis álbumes psicodélicos más personales de todos los tiempos. El remaster se lanzó el 2 de febrero de 2024. Junto a Ka-S pel colaboran Silverman y Raymond Steeg.

A Pleasure Cruise Through 9 Dimensions, lanzado originalmente a principios de 2012 por Beta-Lactam Ring Records. Las versiones en vinilo y CD fueron espectaculares… portadas individuales hechas a mano creadas con amorosa precisión. Sin embargo, fueron necesariamente muy limitados y como es costumbre en estos trabajos personalizados de Edward Ka-Spel, se agotaron en un plis plas. El disco es un fusión paisajística de electrónica de corte krautrock, dark ambient y concret music.

A Pleasure Cruise Through 9 Dimensions es el sucesor natural del anterior denominado Trapped in Amber, un disco concebido durante un paseo por el bosque condujo a un lago helado. Los niños arrojaban grandes trozos de madera al hielo y el sonido era como una extraña resonancia de un cañón disparado desde las nubes. Inevitablemente, se produjo la grabadora de audio y los sonidos se capturaron y luego se usaron como base para Trapped in Amber publicado en vinilo por Plinkety Plonk Records. Literalmente Trapped in Amber significa ‘atrapado en ámbar’ proceso que hace referencia a la preservación de insectos y otros organismos pequeños dentro de la resina endurecida. Es una clara metáfora del ser atrapado en el tiempo.

An Unlikely Event, se fundamenta sobre 10 pistas alucinantes. Intervienen Edward Ka-Spel (vox, keys), The Silverman (keys), Nicoletta Stephanz (theramin, devices electronics and voice) y Raymond Steeg (live sound). El disco se compuso de manera informal e improvisada producto de las giras por Stuttgart (Alemania), Seattle y San Francisco (EE.UU).

11​.​11​.​11​.​11. Bajo este extraño título aparece un trabajo que se grabó durante un fin de semana de 2011 y se publicó tan solo en su versión CDr dos meses después. Sin embargo, debido a sus múltiples solicitudes se volvió a publicar en Bandcamp. Se trata de un EP especial fuera del trabajo habitual de Ka-Spel. Es su reflexión íntima y reflexiva para los soldados veteranos (incluido su propio padre) que combatieron contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

La sobriedad de las canciones se remonta a su material más antiguo, y algo de eso resucita aquí, como una nueva versión de Poppy Day (El Día de la Amapola). Según las tradiciones simbólicas antiguas las amapolas eran el símbolo de la muerte y la resurrección, y se creía que su color rojo intenso representaba la sangre de Perséfone. Las amapolas también están relacionadas con la paz, el amor, el sueño y el olvido, y asimismo se la conoce como la flor del reposo y la tranquilidad. Se trata de una flor de color intenso que simboliza el consuelo de sentirse bien el uno con el otro.

Lo más destacado es, con diferencia, la pieza hablada Friendly Fire, que por momentos es espeluznante, triste y profundamente conmovedora. Hiroshima Bell describe la muerte y desintegración de la población civil japonesa tras el genocidio nuclear norteamericano. Tema predilecto: Poppy Day.

Dream Loops, es unEP compuesto de 5 temas y elaborado a través de la voz e instrumentación de Edward Ka-Spel y la la brillante electrónica ejecutada por Alena Boykova. El disco está masterizado por Randall Frazier. Este CD fue creado para recaudar fondos para, Jeanine, la madre de Chris McBeth (propietario de Beta Lactam Ring Records), para ayudarla en su lucha contra el cáncer de estómago diagnosticado en junio de 2009. Edward Ka-Spel ha donado generosamente Dream Loops a esta causa y todas las ganancias se donarán a ella para ayudar a cubrir los gastos médicos y de viaje.

The Irritant no es un EP ni un album, es tan solo una pista curiosa e inquietante con portada exclusiva en Bandcamp. El tema está incluido en un álbum colectivo conmemorativo titulado 20 years of 4mg records.

One Last Pose Before the Ruin, Edición limitada de 500 ejemplares. El disco incluye dos encartes con ilustraciones más pequeñas y un encarte más grande con títulos y créditos de canciones. One Last Pose Before the Ruin es un disco de puro exorcismo holotrópico, es decir, una catarsis sónica que busca conmover la conciencia a fin de liberar los miedos, los bloqueos y alcanzar la autosanación personal. Para ello el álbum se basa en la electrónica depurativa y experimental fusionada con el sonido drone. El soporte final ha sido editado por Beta-Lactam Ring Records y ensamblado por Ray Steeg.

CONCLUYENDO…

Las grabaciones de Ka-spel suelen tener un número limitado de copias y sólo están disponibles a través de un extenso y dedicado sistema de pedidos por correo en Soleilmoon o en Bandcamp. También ha lanzado numerosas grabaciones especiales e que generalmente incluye material agotado en sellos anteriores junto con nuevos lanzamientos. Como dijo en cierta ocasión Edward Ka-Spel: «Intentaré cualquier cosa siempre que sea diferente»