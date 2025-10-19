Sobre Eels

Eels es el proyecto musical liderado por el compositor y multiinstrumentista Mark Oliver Everett, conocido como Mr. E, nacido en Virginia en 1963. Fundada oficialmente en 1995 en Los Ángeles, la banda se caracteriza por su sonido ecléctico que mezcla rock alternativo, indie, folk, electrónica y pop experimental. Aunque Mr. E es el único miembro constante, ha estado acompañado por músicos como The Chet, Koool G Murder y Knuckles, entre otros.

La discografía de Eels es profundamente autobiográfica. Desde el debut con Beautiful Freak (1996), que incluyó el éxito Novocaine for the Soul, hasta obras como Electro-Shock Blues (1998), inspirada en las tragedias familiares de Everett, cada álbum refleja una etapa emocional y creativa distinta. A lo largo de más de 25 años, ha publicado más de 15 discos de estudio, incluyendo Souljacker, Blinking Lights and Other Revelations, The Deconstruction y Extreme Witchcraft.

En 2024, Eels lanzó Time!, reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Su música ha aparecido en películas, series y documentales, y su directo es una experiencia íntima y poderosa que ha conquistado escenarios de todo el mundo.

Discografía de Eels

Como E

A Man Called E (1992)

Broken Toy Shop (1993)

Como Eels

Beautiful Freak (1996)

Electro-Shock Blues (1998)

Daisies of the Galaxy (2000)

Souljacker (2001)

Shootenanny! (2003)

Blinking Lights and Other Revelations (2005)

Hombre Lobo (2009)

End Times (2010)

Tomorrow Morning (2010)

Wonderful, Glorious (2013)

The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett (2014)

The Deconstruction (2018)

Earth to Dora (2020)

Extreme Witchcraft (2022)

Time! (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo emocional y sonoro de Eels, esta playlist es el mejor punto de partida. Desde la melancolía de I Need Some Sleep hasta la energía de Souljacker Part I, pasando por clásicos como Susan’s House y Last Stop: This Town, cada canción es una ventana a la sensibilidad única de Mr. E.

Videoclip Destacado

El videoclip de Novocaine for the Soul, dirigido por Mark Romanek, es el más icónico de Eels. Con una estética surrealista y flotante, refleja el aislamiento y la introspección que caracterizan la canción. Fue un éxito rotundo en los años 90 y sigue siendo una referencia del rock alternativo visual.

