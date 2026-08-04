Sobre Elastica

Elastica se formó en Londres en 1992, impulsada por la cantante y guitarrista Justine Frischmann y el batería Justin Welch tras la salida de ambos de Suede, banda de la que Frischmann también fue miembro fundador. Completada la formación con Donna Matthews a la guitarra y Annie Holland al bajo, el grupo se convirtió en una de las bandas más comentadas del Britpop gracias a un sonido que fusionaba el art-punk de Wire y The Stranglers con estribillos directos y contundentes. Su álbum debut homónimo, Elastica (1995), entró directo al número uno en Reino Unido, batió el récord de disco debut más rápido en agotar existencias en la historia británica y produjo el single «Connection», su mayor éxito en Estados Unidos. Tras la salida de Matthews en 1998, la banda tardó cinco años en publicar su segundo y último álbum, The Menace (2000), antes de separarse en 2001. En julio de 2026, Elastica reactivó sus redes sociales con un misterioso mensaje que ha reavivado los rumores sobre un posible regreso de la banda, en pleno revival de reuniones del Britpop.

Discografía de Elastica

Elastica (1995)

The Menace (2000)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en la energía cortante y adictiva de Elastica con una selección de sus temas más icónicos, capturados casi todos en apenas dos minutos de descarga art-punk. Desde el riff incendiario de «Connection», su himno más reconocible, hasta el nervio de «Stutter», su primer single, o la actitud desafiante de «Line Up», esta playlist reúne lo mejor de una banda que definió una parte esencial del sonido del Britpop femenino. ¡Sube el volumen y déjate llevar por su descaro! Escucha la playlist en Spotify

Videoclip Destacado

No puedes perderte el videoclip de «Connection», el single que catapultó a Elastica al éxito internacional en 1994. Producido por Partizan, el vídeo muestra a la banda tocando en un espacio industrial con una estética cruda y directa, en sintonía con la urgencia de la propia canción. Remasterizado en alta definición con motivo del 30º aniversario del álbum, sigue siendo la postal más reconocible de la banda y una cápsula perfecta del Britpop más punk de mediados de los 90. ¡Un imprescindible para cualquier fan del género!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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