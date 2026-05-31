Sobre Embrace

Embrace es una banda de rock alternativo británica formada en 1990 en Brighouse, West Yorkshire, Inglaterra, integrada por los hermanos Danny McNamara (voz) y Richard McNamara (guitarra), junto a Steve Firth (bajo), Mickey Dale (teclados) y Mike Heaton (batería). Surgida en plena efervescencia del post-Britpop, la banda debutó en 1998 con The Good Will Out (Hut/Virgin), que alcanzó el número 1 en la UK Albums Chart y estableció su sello de rock anthémico de gran carga emocional. Tras Drawn from Memory (2000) e If You’ve Never Been (2001), la banda vivió su mayor resurgimiento comercial con Out of Nothing (2004), nuevamente número 1 en el Reino Unido y certificado platino, al que siguió This New Day (2006), otro álbum número 1 que generó su mayor hit en singles, «Nature’s Law» (número 2 en el UK Singles Chart). Tras un silencio de ocho años, regresaron con Embrace (2014, Cooking Vinyl), que alcanzó el número 5, y continuaron su trayectoria con Love Is a Basic Need (2018) y How to Be a Person Like Other People (2022). Con más de dos millones de álbumes vendidos en todo el mundo y tres números 1 en el Reino Unido en su haber, en 2026 la banda celebra su 30 aniversario con el lanzamiento de Avalanche (12 de junio de 2026, Cooking Vinyl), su noveno álbum de estudio, y una gira especial por el Reino Unido, consolidando su condición de referente indiscutible del rock independiente británico.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Embrace

The Good Will Out (1998)

Drawn from Memory (2000)

If You’ve Never Been (2001)

Out of Nothing (2004)

This New Day (2006)

Embrace (2014)

Love Is a Basic Need (2018)

How to Be a Person Like Other People (2022)

Avalanche (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Embrace reúne los temas que definen la evolución artística de Embrace. Canciones como «Nature’s Law», «All You Good Good People», «Come Back to What You Know», «Ashes» o «Gravity» muestran su capacidad para combinar melodías de gran vuelo con una emotividad directa y letras de carácter autobiográfico. Una selección fundamental para entender por qué llevan tres décadas siendo una de las bandas más queridas del rock británico independiente.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de Embrace es «Nature’s Law», publicado en 2006. Extraído de su quinto álbum de estudio This New Day, el vídeo acompaña a la canción que se convirtió en el mayor éxito comercial de la banda, alcanzando el número 2 en el UK Singles Chart. Este vídeo consolidó a Embrace como una de las grandes fuerzas del rock de himnos británico de la década de los 2000 y sigue siendo el punto de referencia de su carrera discográfica.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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