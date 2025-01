Sobre English Teacher

English Teacher es una banda británica de indie rock formada en Leeds en 2020. El grupo está compuesto por Lily Fontaine (voz y guitarra rítmica), Lewis Whiting (guitarra principal), Douglas Frost (batería) y Nicholas Eden (bajo). Su primer sencillo, R&B, lanzado en 2021, recibió elogios tanto de la crítica como del público, destacando por su enfoque en temas sociales y personales. En 2022, lanzaron su EP debut Polyawkward, que fue descrito por NME como «un debut deliciosamente agrio, con un sonido art-punk inquieto». En 2024, lanzaron su primer álbum de estudio, This Could Be Texas, a través de Island Records, el cual fue aclamado por la crítica y ganó el Premio Mercury de 2024. La banda ha sido reconocida por su enfoque fresco y original en el formato tradicional de banda de guitarra, y su música ha sido elogiada por su «encanto del norte» y su habilidad para abordar temas complejos con una perspectiva única.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de English Teacher

This Could Be Texas (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de English Teacher con nuestra playlist seleccionada de sus canciones más destacadas. Desde la crítica social de R&B hasta la introspectiva Nearly Daffodils, cada tema te llevará a un viaje emocional único. No te pierdas la oportunidad de descubrir por qué English Teacher es una de las bandas más prometedoras del indie rock actual. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de R&B es uno de los más conocidos de English Teacher. En él, la vocalista Lily Fontaine explora temas de identidad y pertenencia mientras recorre diversos paisajes urbanos. La combinación de imágenes y letras crea una experiencia visual y emocional que no te puedes perder. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

