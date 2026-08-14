Sobre Erykah Badu

Erykah Badu, nacida en Dallas (Texas) en 1971, saltó a la fama en 1997 con su álbum debut Baduizm, que la consagró de inmediato como la Reina del Neo Soul y le valió sus primeros Grammy. Discos como Mama’s Gun (2000) y la saga New Amerykah (2007-2010) ampliaron su universo sonoro, mezclando jazz, funk, hip hop y una espiritualidad muy personal, consolidándola como una de las voces más influyentes de la música negra estadounidense de las últimas tres décadas.

En los últimos años, Badu ha mantenido su legado vivo a través de colaboraciones con artistas de nuevas generaciones, como demuestran temas junto a Jamie xx en “F.U.” o junto a Rapsody en “3:AM”. En 2026 prepara su regreso al formato álbum junto a The Alchemist, con quien ya ha publicado el sencillo “Witch Doctor”.

Discografía de Erykah Badu

Baduizm (1997)

(1997) Live (1997)

Mama’s Gun (2000)

(2000) Worldwide Underground (2003)

New Amerykah Part One (4th World War) (2007)

New Amerykah Part Two (Return of the Ankh) (2010)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres adentrarte en el universo sonoro de Erykah Badu, esta playlist es el punto de partida ideal. Reúne himnos como “On & On”, “Bag Lady”, “Window Seat” o “Tyrone”, que resumen tres décadas de neo soul, jazz y espiritualidad hechos canción.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO4zhZAI

Videoclip Destacado

El videoclip de “On & On”, dirigido por Paul Hunter en 1997, es la puerta de entrada perfecta al imaginario de Badu: una ambientación rural inspirada en El color púrpura en la que ella misma interpreta a una trabajadora doméstica mientras canta el que fue su primer single y sigue siendo su tema más emblemático.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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