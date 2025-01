Provenientes de San Francisco, Faith No More comenzó a pergeñar su cóctel de trash metal y funk a principios de los ochenta. Tras grabar dos discos con el cantante Chuck Moseley, este fue reemplazado por Mike Patton, una apuesta acertada que permitió a Faith No More encontrar la fórmula del éxito masivo con The Real Thing (1989). En 1992, la banda publicó Angel Dust, considerado su obra maestra, y se embarcó en una gira mundial junto a Guns N’ Roses y Metallica. Luego de la salida del guitarrista Jim Martin, el grupo editó dos discos más y anunció su separación en 1998. Entre los numerosos proyectos emprendidos por los ex-integrantes del conjunto, se destacan las colaboraciones de Patton con Fantômas y Tomahawk.

Discografía de Faith No More

We Care a Lot (1985)

Introduce Yourself (1987)

The Real Thing (1989)

Angel Dust (1992)

King for a Day… Fool for a Lifetime (1995)

Album of the Year (1997)

Sol Invictus (2015)

Faith No More es una banda tan imprescindible como difícil de definir, ya que combinan metal, funk, hip-hop, rock progresivo y jazz. A partir de la llegada del carismático Mike Patton en 1989, grabaron sus discos más emblemáticos. Su sonido característico, incisivo y a menudo burlón, con contundentes guitarras y los impresionantes registros vocales de Patton, los convierte en una de las bandas más importantes de la historia del rock moderno. ¡Escúchalo aquí!

El videoclip más conocido de Faith No More es, sin duda, Epic. Este video, lanzado en 1989, muestra la energía y el estilo único de la banda, con imágenes impactantes y una actuación memorable de Mike Patton. ¡No te lo pierdas aquí!

