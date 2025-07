Sobre Fall Out Boy

Fall Out Boy, formada en 2001 en Wilmette, Illinois, es una de las bandas más influyentes del pop punk y el rock alternativo, conocida por su energía visceral, letras emotivas y una evolución sonora que abarca desde el punk hasta el pop y la electrónica. Integrada por Patrick Stump (voz principal, guitarra rítmica), Pete Wentz (bajo, letras), Joe Trohman (guitarra principal) y Andy Hurley (batería), la banda emergió de la escena hardcore punk de Chicago. Su debut, Take This to Your Grave (2003), fue un éxito underground que les ganó una base de fans leal gracias a giras intensas. El gran salto llegó con From Under the Cork Tree (2005), que vendió más de 2.5 millones de copias, impulsado por los sencillos Sugar, We’re Goin Down y Dance, Dance. Su tercer álbum, Infinity on High (2007), debutó en el número 1 de Billboard 200 con éxitos como This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race y Thnks fr th Mmrs. Tras Folie à Deux (2008), la banda entró en una pausa en 2009, pero regresó con Save Rock and Roll (2013), seguido de American Beauty/American Psycho (2015), Mania (2018) y So Much (For) Stardust (2023), este último un regreso a sus raíces pop punk. Con más de 34 millones de discos vendidos, dos nominaciones a los Grammy y una serie de videoclips icónicos, Fall Out Boy sigue siendo un referente cultural.

Discografía de Fall Out Boy

Take This to Your Grave (2003)

From Under the Cork Tree (2005)

Infinity on High (2007)

Folie à Deux (2008)

Save Rock and Roll (2013)

American Beauty/American Psycho (2015)

Mania (2018)

So Much (For) Stardust (2023)

Sumérgete en el universo de Fall Out Boy, donde el pop punk se encuentra con letras desgarradoras y melodías contagiosas. Desde el himno generacional Sugar, We’re Goin Down hasta la épica Centuries y la nostálgica Love From The Other Side, esta playlist reúne los clásicos y los nuevos favoritos que han definido su carrera. ¡Perfecta para vibrar con su energía inconfundible!

El videoclip de Sugar, We’re Goin Down, dirigido por Matt Lenski y estrenado en 2005, es un hito del pop punk que lanzó a Fall Out Boy al estrellato. La historia sigue a un joven con cuernos de ciervo, interpretado por Donald Cumming, quien enfrenta el rechazo social mientras busca el amor, entrelazada con una actuación enérgica de la banda. Su estética emo y narrativa conmovedora lo convirtieron en un clásico de MTV, resonando con una generación. ¡Revívelo ahora!

