Fangoria, el icónico dúo madrileño de electropop formado por Alaska (Olvido Gara) y Nacho Canut, nació el 31 de octubre de 1989 tras la disolución de Alaska y Dinarama, agrupación que compartían con Carlos Berlanga. Su nombre proviene de una revista estadounidense de cine de terror, reflejando su pasión por la estética kitsch, la cultura pop y el cine de serie B.

Desde su debut con Salto mortal en 1991, Fangoria ha construido una carrera sólida y camaleónica, con una discografía que abarca catorce álbumes de estudio, más de setenta sencillos y EPs, y una evolución sonora que va desde el acid house hasta el pop electrónico bailable. Su trilogía Un día cualquiera en Vulcano (1992–1995) marcó su etapa más experimental, mientras que con Naturaleza muerta (2001), producido por Carlos Jean, alcanzaron un éxito masivo con temas como No sé qué me das.

A lo largo de los años, han publicado discos clave como Arquitectura efímera (2004), El extraño viaje (2006) y Absolutamente (2009), este último galardonado como Mejor Álbum Pop en los Premios de la Música. En 2019, celebraron su trayectoria con los recopilatorios Extrapolaciones y dos preguntas 1989–2000 y Extrapolaciones y dos respuestas 2001–2019, reinterpretando clásicos propios y ajenos. Su estilo inconfundible, letras que abordan la tristeza, el deseo y la ironía, y una estética teatral los han consolidado como referentes indiscutibles del pop español.

Salto mortal (1991)

Un día cualquiera en Vulcano S.E.P. 1.0 (1992)

Un día cualquiera en Vulcano S.E.P. 2.0 (1993)

Un día cualquiera en Vulcano S.E.P. 3.0 (1995)

Interferencias (1998)

Una temporada en el infierno (1999)

Naturaleza muerta (2001)

Arquitectura efímera (2004)

El extraño viaje (2006)

Absolutamente (2009)

El paso trascendental del vodevil a la astracanada (2010)

Cuatricromía (2013)

Canciones para robots románticos (2016)

Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000 (2019)

Extrapolaciones y dos respuestas 2001-2019 (2019)

Sumérgete en el vibrante universo de Fangoria con una selección de sus temas más emblemáticos, desde el himno A quién le importa hasta la energética Dramas y comedias. Esta playlist captura la esencia de su electropop contagioso, con melodías que invitan al baile y letras que mezclan ironía, emoción y un toque de drama. Perfecta para fans de toda la vida y nuevos oyentes que quieran descubrir por qué este dúo sigue siendo un pilar de la música española. ¡Prepárate para no parar de moverte!

Sumérgete en el fascinante videoclip de No sé qué me das de Fangoria, una obra que captura la esencia kitsch y provocadora del dúo. Dirigido por Juan Lesta y Belén Montero, el video transporta a Alaska y Nacho Canut a un bosque de hojas secas lleno de animales disecados, evocando la estética de su álbum Naturaleza muerta. Mientras Alaska canta con su carisma habitual, Nacho prepara una parrillada en un pícnic surrealista, hasta que un vendaval irrumpe en el estribillo, simbolizando el éxtasis de la canción. Con un águila disecada cruzando el cielo y una atmósfera que mezcla lo campestre con lo inquietante, este videoclip es un reflejo perfecto del estilo bailable y teatral de Fangoria. ¡Una experiencia visual que no te dejará indiferente!

