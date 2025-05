Sobre Fatboy Slim

Fatboy Slim, nombre artístico de Norman Quentin Cook, es un DJ y productor británico pionero del género big beat. Comenzó como bajista de The Housemartins, logrando un número uno en Reino Unido con Caravan of Love. Tras su paso por Beats International y Freak Power, adoptó el alias Fatboy Slim en 1996, revolucionando la música electrónica con Better Living Through Chemistry. Su álbum You’ve Come a Long Way, Baby (1998) marcó un hito con éxitos como Praise You y The Rockafeller Skank, consolidándolo como referente global. Discos posteriores como Halfway Between the Gutter and the Stars y Palookaville exploraron nuevos sonidos, mientras colaboraciones con Blur y David Byrne ampliaron su legado. En 2025, celebró 40 años de carrera con el libro It Ain’t Over ‘til the Fatboy Sings, un recorrido visual por su trayectoria. Su influencia en la música electrónica y sus enérgicos directos siguen vigentes,

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Fatboy Slim

Better Living Through Chemistry (1996)

You’ve Come a Long Way, Baby (1998)

Halfway Between the Gutter and the Stars (2000)

Palookaville (2004)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

Sumérgete en el universo de Fatboy Slim con una playlist que reúne sus temas más icónicos, desde Praise You hasta Right Here, Right Now. Descubre su sonido big beat en esta selección de grandes éxitos.

Videoclip destacado

El videoclip de Praise You, dirigido por Spike Jonze, es una joya visual que captura la esencia de Fatboy Slim. Su coreografía espontánea y energía única lo convirtieron en un clásico. No te lo pierdas a continuación.

