Sobre Father John Misty

Father John Misty, el alter ego de Joshua Michael Tillman, nacido el 3 de mayo de 1981 en Rockville, Maryland, es un músico, compositor y productor estadounidense cuya carrera ha dejado una huella indeleble en el indie folk, el chamber pop y el rock alternativo. Tras iniciar su trayectoria como J. Tillman con álbumes folk introspectivos como Vacilando Territory Blues (2009), Tillman se reinventó en 2012 con el lanzamiento de Fear Fun bajo el seudónimo Father John Misty, marcando un cambio hacia un sonido más audaz y letras cargadas de sátira. Su discografía incluye seis álbumes de estudio: Fear Fun (2012), I Love You, Honeybear (2015), Pure Comedy (2017), God’s Favorite Customer (2018), Chloë and the Next 20th Century (2022) y Mahashmashana (2024). Con un estilo que combina humor mordaz, reflexiones existenciales y una estética retro, sus trabajos han sido aclamados por la crítica, con I Love You, Honeybear y Pure Comedy destacando por sus narrativas conceptuales sobre el amor y la sociedad. Tillman, exbaterista de Fleet Foxes, ha colaborado con artistas como Beyoncé, Lady Gaga y Lana Del Rey, y sus actuaciones en vivo, llenas de carisma excéntrico, han conquistado festivales como Coachella y Glastonbury. Con millones de reproducciones en Spotify, Father John Misty es un narrador único que desafía las convenciones del indie moderno.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Father John Misty

Fear Fun (2012)

I Love You, Honeybear (2015)

Pure Comedy (2017)

God’s Favorite Customer (2018)

Chloë and the Next 20th Century (2022)

Mahashmashana (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Father John Misty, donde las letras ingeniosas y las melodías envolventes se entrelazan para crear una experiencia musical inolvidable. Desde el irónico Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins) hasta el introspectivo Pure Comedy y el vibrante I Guess Time Just Makes Fools of Us All de su último álbum, esta playlist captura la esencia de su narrativa única. Perfecta para quienes buscan un viaje sonoro lleno de sátira, emoción y arreglos magistrales, ¡esta selección te hará querer escuchar más de Josh Tillman y su alter ego!

Videoclip Destacado

El videoclip de Screamland, dirigido por Brent Goldman, es una muestra vibrante del estilo provocador de Father John Misty. Lanzado en 2024 para promocionar Mahashmashana, este video combina imágenes psicodélicas con una narrativa surrealista que refleja el tono satírico y existencial de la canción. Con una estética que evoca tanto el caos como la introspección, es la puerta perfecta para descubrir la evolución artística de Tillman. Y todo en formato vertical. ¡Prepárate para un viaje visual tan cautivador como su música!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

