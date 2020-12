BIOGRAFÍA DE FEATHERWEIGHT

Featherweight es una banda madrileña de rock alternativo formada a finales de 2018. A pesar de su corta trayectoria han sacado dos EPs a la luz. A Place Where My Mind Crumbles fue el EP debut de la banda y con él giraron por distintas ciudades de España. Tras ello sacaron una versión del famoso tema everything i wanted de Billie Eilish, el cual les permitió darse a conocer también internacionalmente. A finales del año 2020, el grupo presentó Never Bloom, su último trabajo que cuenta con colaboraciones de Tobi Duncan (Trash Boat) y Jono Hawkey (Bloom). Es un proyecto más maduro en todos los niveles y que ha tenido una fuerte y positiva acogida entre los medios y el público.

DISCOGRAFÍA DE FEATHERWEIGHT

A Place Where My Mind Crumbles (2019)

Never Bloom (2020)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

