Sobre Finneas

FINNEAS (nombre real: Finneas Baird O’Connell, Los Ángeles, 1997) es cantante, compositor, productor y multiinstrumentista, reconocido tanto por su carrera en solitario como por su trabajo junto a su hermana Billie Eilish. Tras irrumpir como autor y productor de “Ocean Eyes”, comenzó a publicar sus propias canciones, consolidándose con el EP Blood Harmony (2019) y su debut en largo Optimist (2021). En 2024 lanzó su segundo álbum, For Cryin’ Out Loud!, y ha ampliado su perfil con bandas sonoras (The Fallout, Vengeance, Disclaimer). Como productor y coautor, ha obtenido múltiples reconocimientos de la industria: 11 premios Grammy por su trabajo con Billie Eilish, además de dos Óscar, dos Globos de Oro y Grammy a Canción del Año por “No Time to Die” (2022) y “What Was I Made For?” (2024).

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Finneas

Optimist (2021)

For Cryin’ Out Loud! (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para entender la identidad sonora de FINNEAS —baladas de alto voltaje emocional como “Break My Heart Again”, el romanticismo noctámbulo de “Let’s Fall in Love for the Night”, el pulso social de “The Kids Are All Dying” o la delicadeza confesional de “Love Is Pain”— te recomendamos la playlist oficial This Is FINNEAS. Es una ruta organizada por Spotify que condensa sus etapas: los inicios independientes, la etapa Optimist y sus lanzamientos más recientes.

Videoclip Destacado

El vídeo más visto de FINNEAS es “Break My Heart Again”, una pieza en blanco y negro, filmada en una sola toma, que refuerza la intensidad de su narrativa íntima y su registro vocal. Ahora, se ha convertido en su tarjeta de presentación global y en un ejemplo de cómo la producción minimalista puede elevar una canción al rango de clásico contemporáneo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.