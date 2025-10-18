Sobre FKA twigs

Tahliah Debrett Barnett, conocida artísticamente como FKA Twigs, es una artista británica que ha revolucionado el panorama musical contemporáneo con su propuesta vanguardista, que fusiona electrónica, R&B, trip hop, art pop y avant-garde. Nacida en Cheltenham en 1988, comenzó su carrera como bailarina y coreógrafa antes de irrumpir en la música con una estética única y una sensibilidad artística que desafía los géneros convencionales.

Su debut discográfico llegó en 2014 con LP1, aclamado por la crítica por su innovación sonora y visual. Le siguieron el EP M3LL155X (2015), el introspectivo Magdalene (2019), y la mixtape Caprisongs (2022), donde colaboró con artistas como The Weeknd. En 2025, lanzó EUSEXUA, un álbum inspirado en el techno europeo y su experiencia en Praga, consolidando su estatus como una de las creadoras más audaces del pop experimental. Su obra se caracteriza por una producción meticulosa, coreografías hipnóticas y una narrativa emocional que conecta con lo íntimo y lo simbólico.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de FKA twigs

LP1 (2014)

Magdalene (2019)

Caprisongs (2022)

EUSEXUA (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de FKA Twigs con esta playlist oficial de Spotify. Incluye temas como Cellophane, Two Weeks, Home With You, Tears in the Club y Childlike Things, que muestran su capacidad para combinar vulnerabilidad, sensualidad y experimentación. Ideal para quienes buscan una experiencia musical profunda y visualmente estimulante.

Videoclip Destacado

El videoclip más impactante de FKA Twigs en 2025 es Childlike Things, una colaboración con North West, hija de Kanye West. Dirigido por Jordan Hemingway, el vídeo de ocho minutos combina estética noventera, ironía y simbolismo, con una narrativa que reflexiona sobre la industria musical y la infancia. Es una pieza visual audaz que reafirma a Twigs como una artista total.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

