Fleet Foxes, la banda de indie folk originaria de Seattle, Washington, formada en 2006, ha encantado al mundo con su sonido etéreo y armonías vocales evocadoras. Liderada por Robin Pecknold (voz principal, guitarra), junto a Skyler Skjelset (guitarra), Casey Wescott (teclados), Christian Wargo (bajo) y Morgan Henderson (multi-instrumentista), el grupo se inspira en el folk americano, el baroque pop y la naturaleza del Pacífico Noroeste. Su EP debut, Fleet Foxes (2006), mostró su potencial, pero fue su primer álbum, Fleet Foxes (2008, Sub Pop/Bella Union), el que los catapultó a la fama, alcanzando el puesto 36 en la UK Albums Chart y logrando disco de platino en el Reino Unido. Aclamado por su calidez pastoral, con éxitos como White Winter Hymnal, el álbum fue seguido por Helplessness Blues (2011), nominado al Grammy como Mejor Álbum Folk. Tras un tiempo de descanso, regresaron con Crack-Up (2017), un trabajo más experimental, y Shore (2020), grabado durante la pandemia y dedicado al fallecido músico Richard Swift. Con más de 2 mil millones de streams y giras en escenarios como Coachella, Fleet Foxes sigue siendo un referente del folk moderno, con un nuevo álbum anunciado para 2025 tras el sencillo Never Say Goodbye.

Fleet Foxes (2008)

Helplessness Blues (2011)

Crack-Up (2017)

Shore (2020)

Embárcate en un viaje sonoro con Fleet Foxes a través de una selección de sus temas más emblemáticos. Desde el himno coral White Winter Hymnal hasta la introspectiva Helplessness Blues y la luminosa Can I Believe You, esta playlist captura su habilidad para tejer armonías complejas y letras poéticas que evocan paisajes y emociones profundas. Perfecta para quienes buscan música que conecta con el alma y la naturaleza, esta colección es una invitación a perderse en su universo folk. ¡Déjate envolver por su magia!

Sumérgete en el videoclip de White Winter Hymnal de Fleet Foxes, un clásico que encapsula la esencia etérea de la banda. Dirigido por Sean Pecknold, hermano de Robin, el video utiliza animación en stop-motion con figuras de arcilla para narrar una historia cíclica de creación y renovación, inspirada en la mitología y la naturaleza. Los colores terrosos y las imágenes oníricas complementan perfectamente la armonía vocal y el ritmo hipnótico de la canción, creando una experiencia visual tan evocadora como la música misma. ¡Un imprescindible para fans y nuevos oyentes!

