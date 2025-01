Sobre Fleetwood Mac

Fleetwood Mac comenzó como una banda de blues británico a finales de los 60, pero su evolución hacia el soft rock en los 70 los catapultó a la fama mundial. La incorporación de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks en 1975 marcó un punto de inflexión en su sonido, llevándolos a crear el icónico álbum Rumours en 1977, uno de los más vendidos de todos los tiempos. A lo largo de los años, la banda ha experimentado numerosos cambios en su formación, pero ha mantenido su relevancia y popularidad. Con éxitos como Go Your Own Way, Dreams y The Chain, Fleetwood Mac ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. En la actualidad, siguen siendo una fuerza en la industria, con giras y nuevas ediciones que mantienen viva su leyenda.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Fleetwood Mac

Fleetwood Mac (1968)

Mr. Wonderful (1968)

Then Play On (1969)

Kiln House (1970)

Future Games (1971)

Bare Trees (1972)

Penguin (1973)

Mystery to Me (1973)

Heroes Are Hard to Find (1974)

Fleetwood Mac (1975)

Rumours (1977)

Tusk (1979)

Mirage (1982)

Tango in the Night (1987)

Behind the Mask (1990)

Time (1995)

Say You Will (2003)

Sumérgete en el universo musical de Fleetwood Mac con su playlist de canciones imprescindibles. Desde los clásicos atemporales como Dreams y Go Your Own Way hasta joyas menos conocidas como Sara y Gypsy, cada canción es una muestra de su talento y versatilidad. No te pierdas la oportunidad de redescubrir su legado musical.

