Sobre Flume

Flume, el alias del productor australiano Harley Edward Streten (Sídney, 5 de noviembre de 1991), es una figura clave en la música electrónica, reconocido por popularizar el género future bass. Su carrera despegó con su álbum debut homónimo, Flume (2012, Future Classic), que alcanzó el número 1 en la lista ARIA Albums de Australia y obtuvo doble platino, impulsado por sencillos como Holdin On y Sleepless. Descubierto en 2011 tras ganar una competición de artistas originales con temas como Sleepless, firmó con Future Classic y lanzó su primer EP del mismo nombre. Su segundo álbum, Skin (2016), también lideró las listas ARIA y le valió un Grammy en 2017 al Mejor Álbum de Danza/Electrónica, con el sencillo Never Be Like You (con Kai) nominado a Mejor Grabación de Danza. En 2019, su mixtape Hi This Is Flume recibió elogios por su experimentación, mientras que su tercer álbum, Palaces (2022), con colaboraciones como MAY-A en Say Nothing, consolidó su versatilidad. En 2023, lanzó dos mixtapes, Things Don’t Always Go the Way You Plan y Arrived Anxious, Left Bored, explorando sonidos más introspectivos. Con remixes para artistas como Lorde, Sam Smith y Disclosure, y giras mundiales que agotaron 300.000 entradas, Flume sigue siendo un innovador incansable.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Flume

Flume (2012)

Skin (2016)

Hi This Is Flume (Mixtape, 2019)

Palaces (2022)

Things Don’t Always Go the Way You Plan (Mixtape, 2023)

Arrived Anxious, Left Bored (Mixtape, 2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Embárcate en un viaje sonoro con Flume a través de una selección de sus temas más icónicos. Desde el vibrante Never Be Like You hasta el hipnótico Holdin On y el reciente Say Nothing, esta playlist captura su genio para fusionar future bass, glitch pop y texturas electrónicas envolventes. Ideal para quienes buscan ritmos que despiertan emociones y melodías que invitan al movimiento, esta colección es una puerta al universo innovador de Flume. ¡Sumérgete en su sonido!

Videoclip Destacado

No te pierdas el videoclip de Never Be Like You de Flume, con la voz de Kai, una obra visual que amplifica la intensidad emocional de la canción. Dirigido por Clemens Habicht, el video sigue a una pareja en una narrativa de amor y caos, con imágenes de moteles, carreteras y momentos de intimidad capturadas en tonos cálidos y dinámicos. La coreografía y la química entre los protagonistas reflejan la pasión y la vulnerabilidad de la letra, haciendo de este videoclip un complemento perfecto para uno de los mayores éxitos de Flume. ¡Una experiencia que no puedes dejar de ver!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.