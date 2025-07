Sobre Foals

Foals, formada en Oxford, Inglaterra, en 2005, es una de las bandas más dinámicas del indie rock, conocida por su fusión de math rock, post-punk, funk y pop bailable. Liderada por el carismático Yannis Philippakis (voz, guitarra), junto a Jack Bevan (batería), Jimmy Smith (guitarra, teclados) y Walter Gervers (bajo, regresado en 2023 tras un hiato), la banda debutó con Antidotes (2008), un álbum producido inicialmente por Dave Sitek de TV on the Radio, pero remezclado por la banda para preservar su sonido crudo y minimalista, con éxitos como Cassius y Red Socks Pugie. Su segundo disco, Total Life Forever (2010), nominado al Mercury Prize, marcó un giro hacia texturas más atmosféricas con Spanish Sahara. Holy Fire (2013), también nominado al Mercury Prize, y What Went Down (2015) consolidaron su éxito con hits como My Number y Mountain at My Gates. La ambiciosa obra doble Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 y Part 2 (2019) exploró temas apocalípticos, mientras que Life Is Yours (2022) abrazó un pop bailable y optimista. Con siete álbumes de estudio, seis EPs y una reputación como una de las mejores bandas en vivo (ganadora del Q Award al Mejor Acto en Vivo en 2013), Foals sigue reinventándose, influenciada por Radiohead, Steve Reich y el techno.

Discografía de Foals

Antidotes (2008)

Total Life Forever (2010)

Holy Fire (2013)

What Went Down (2015)

Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 (2019)

Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2 (2019)

Life Is Yours (2022)

Sumérgete en el universo sonoro de Foals, donde ritmos pulsantes, guitarras hipnóticas y la voz apasionada de Yannis Philippakis crean una experiencia electrizante. Desde la energía cruda de Inhaler hasta la melancolía envolvente de Spanish Sahara y el optimismo bailable de Wake Me Up, esta playlist reúne lo mejor de su ecléctica trayectoria. ¡Perfecta para vibrar con su intensidad!

Videoclip Destacado

El videoclip de Spanish Sahara, dirigido por Dave Ma y estrenado en 2010, es una obra maestra visual que captura la intensidad emocional de Foals. Rodado en paisajes desolados de Lanzarote, muestra a Yannis Philippakis vagando en un entorno árido, con imágenes surrealistas de fuego y agua que reflejan la melancolía y la catarsis de la canción. Su atmósfera cinematográfica lo convierte en un clásico inolvidable.

