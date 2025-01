Sobre Foo Fighters

Foo Fighters es una banda de rock estadounidense formada en 1994 por el ex-baterista de Nirvana, Dave Grohl. Después de la trágica muerte de Kurt Cobain, Grohl decidió formar su propia banda y grabó un álbum en solitario que eventualmente se convirtió en el primer disco de Foo Fighters. Desde entonces, la banda ha lanzado once álbumes de estudio, incluyendo éxitos como The Colour and the Shape y Echoes, Silence, Patience & Grace. A lo largo de los años, Foo Fighters ha ganado numerosos premios Grammy y ha mantenido una sólida base de fans gracias a su energía en el escenario y su capacidad para evolucionar musicalmente.

Discografía de Foo Fighters

Foo Fighters (1995)

The Colour and the Shape (1997)

There Is Nothing Left to Lose (1999)

One by One (2002)

In Your Honor (2005)

Echoes, Silence, Patience & Grace (2007)

Wasting Light (2011)

Sonic Highways (2014)

Concrete and Gold (2017)

Medicine at Midnight (2021)

But Here We Are (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

¡Sumérgete en la increíble música de Foo Fighters! Desde el icónico Everlong hasta el reciente Making a Fire, esta banda ha creado una lista de éxitos que resuenan con fans de todas las edades. No te pierdas su playlist en Spotify y descubre por qué Foo Fighters sigue siendo una fuerza imparable en la música rock. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

No te pierdas el legendario videoclip de Everlong, uno de los videos más icónicos de Foo Fighters. Con su mezcla de emociones y una actuación enérgica, este videoclip es una joya del rock moderno. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

