Sobre Frank Carter & The Rattlesnakes

Frank Carter no es de los que andan con rodeos, y en I Hate You, del debut de Frank Carter & The Rattlesnakes en 2015, Blossom, el exlíder de los punks británicos Gallows, entra en detalles sobre todas las formas en que le disgustas con un ácido riff de blues. La voz de Carter tiene una belicosidad cansada que implica que, cuando él está cerca, una pelea podría estallar en cualquier momento, y su banda de apoyo le da un sonido delgado y cáustico en temas como Vampires. Pero también pueden empujarlo hacia la oscura balada cinematográfica de Snake Eyes y hacer que suene como si se estuviera divirtiendo con el alegre rock alternativo de Lullaby.

Fuente: Apple Music

Discografía de Frank Carter & The Rattlesnakes

Blossom (2015)

Modern Ruin (2017)

End of Suffering (2019)

Sticky (2021)

