Sobre Frank Ocean

Frank Ocean es un cantante, compositor, productor de discos, fotógrafo y artista visual estadounidense. Reconocido por su estilo musical único, sus composiciones introspectivas y elípticas, sus técnicas de producción poco convencionales y amplio rango vocal, Ocean se encuentra entre los artistas más aclamados de su generación. Los críticos de música le han atribuido el mérito de revitalizar el jazz y el R&B con influencias del funk, así como de promover el género a través de su enfoque experimental. Se le considera un artista representativo del R&B alternativo. Entre los premios de Ocean se encuentran dos premios Grammy, un premio Brit para solista masculino internacional en 2013 y un premio NME al mejor artista masculino internacional en 2017. Fue incluido en la edición 2013 de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de Time y la edición 2017 de Forbes 30 Under 30.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Frank Ocean

Nostalgia, Ultra (2011)

Channel Orange (2012)

Endless (2016)

Blonde (2016)

Para los amantes del R&B alternativo y la música introspectiva, Frank Ocean ofrece una colección de canciones que no puedes dejar de escuchar. Desde los ritmos hipnóticos de Thinkin Bout You hasta la emotividad de Nikes, su música captura la esencia de la innovación y la creatividad. No te pierdas temas como Pyramids, Lost y Ivy. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip más emblemático de Frank Ocean es Novacane. En este video, Frank nos lleva a un viaje visual que complementa perfectamente la atmósfera de la canción. La combinación de imágenes surrealistas y la interpretación apasionada de Ocean hacen de este videoclip una experiencia inolvidable. ¡No te lo pierdas aquí

