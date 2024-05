Frank Zappa: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de “peor” a mejor

Los músicos excelentes no siempre son los mejor considerados. Pero casualmente la música definida como ‘clásica’ es la que más se recuerda. Probablemente a pocos jóvenes de hoy en día les sonará Frank Zappa, o difícilmente podrán nombrar una canción suya. Por suerte hay otro tipo de público, joven y senior, que si sabe quién es Frank Zappa y que representa su música. Sin duda, Zappa es un músico difícil, no apto para todo tipo de neuronas. Puede sonar como una guantazo para quien lo escucha por primera vez, pero es como el buen vino, la primera vez que lo catas ya no lo sueltas, porque su sabor es exquisito.

Frank Zappa es quizás el musico más insólito y polifacético que ha podido dar la música considerada actual. Ningún otro artista o banda en la historia del rock ha incorporado exitosamente tanta diversidad de elementos musicales, ni ha producido música tan original y atrevida. Precisamente por esa inmensa diversidad y carácter, contrariedad frente al negocio de las discográficas, oposición al mainstream y al gusto popularizado de las masas, la música de Frank Zappa resulta discrepante, atrayente, subversiva, critica, pero también difícil de oír, de comprender y de valorar.

Son artistas que sobrepasan todas las reglas, los conservadurismos y los estándares. Encarnan la diferencia por excelencia. Son águilas exógenas cuyo vuelo libertario precisa disponer de su propios hábitats. Sin embargo, a pesar de su excelente propuesta y muchísimos seguidores fieles en todo el mundo, Frank Zappa sigue siendo un desconocido para el gran público y, por tanto, un genio que todavía no ha recibido el reconocimiento que merece.

DESCUBRIENDO AL MITO

«Creo que las personas tienen derecho a decidir sus propios destinos; las personas son dueñas de sí mismas. También creo que, en una democracia, el gobierno existe porque (y solo mientras) los ciudadanos individuales le dan una licencia temporal para existir, a cambio de la promesa de que se portará bien. En una democracia, eres dueño del gobierno, no es dueño de ti»

FRANK ZAPPA

Descubrí a Zappa cuando el genio formaba parte de The Mothers of Invention, nombre que de por sí ya daba a entender su contenido. Eran tiempos de mi adolescencia hippie, a finales de los 60, cuando tan solo tenía 15 años. Estaba en casa de unos amigos cuando de repente uno de ellos puso en el tocadiscos Hot Rats (1969), un disco inédito en España y que el hermano mayor de uno de mis amigos, trajo de Ámsterdam. Las ratas calientes me dejaron completamente anonadado. Desde entonces mi adicción zappaniana tomó forma y a fecha de hoy sigue siendo una de mis máximas referencias.

Zappa dinamitó al mundo del rock y la música en general. Fue capaz de todo. Su álbum debut Freak Out (1966) y posteriormente su segundo trabajo Absolutely Free (1967), fueron una autentico flash. A partir de entonces fue un sin parar y en 1995 fue ingresado en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 1997 recibió un premio Grammy por toda su brillante carrera.

ZAPPA Y SU MÚSICA

«Frank Zappa tocó casi todos los géneros de música, fuera en su aspecto de rockero satírico, «fusionista» de jazz rock, virtuoso de la guitarra, mago de la electrónica o innovador orquestal, su genialidad excéntrica era indiscutible»

ROLLING STONE

«Frank Zappa fue la más aguda mente musical y el más astuto crítico social. Fue el más prolífico de los compositores de su época, y estableció puentes entre los géneros rock, jazz, clásico, avantgarde e incluso la música de moda con increíble facilidad»

DOWN BEAT

Zappa fue un artista muy prolífico y recibió grandes críticas positivas. ​Muchos de sus álbumes son considerados esenciales en la historia del rock. Además, es reconocido como uno de los guitarristas y compositores más originales de su tiempo, siendo hoy en día una referencia para un gran número de artistas. Su obra es de las más geniales de nuestro tiempo.

El mismo escribía las letras de todos sus temas, frecuentemente textos humorísticos. Fue muy crítico con lo política, la religión y un gran defensor de la libertad de expresión y de la abolición de la censura. Su música es difícil de describir y clasificar. Personalmente nunca se consideró un músico de rock ni tampoco un virtuoso de la guitarra; él se veía más como un compositor de música clásica.

No obstante, al margen de las etiquetas, a medida que se entra en su arquitectura sónica, se descubre un mundo sin igual en la historia de la música contemporánea, la obra de un verdadero genio, donde cada tema y disco se entremezclan para formar un todo coherente. Una vez se entra en el universo zappaniano difícil es salir de él, porque estás metido dentro de una fuente inagotable de experiencias y estímulos musicales donde nada se repite y todo constituye un nuevo desafío, un desarrollo progresivo que fascina y es capaz de todo.

La mayor parte de su legado encaja, más o menos, dentro de lo que podríamos definir como rock experimental porque Zappa adoraba inventar, hacer fluir géneros tan diversos como la música clásica, el doo-wop, el surf, música concreta, el minimalismo, el jazz, el blues, el big band, el gospel, el prog-rock, el sonido satírico, el hard rock, el pop, la electrónica, el heavy metal, el folk, el reggae, la música cómica, teatral, los dibujos animados, hasta el rap y mucho más. Por todo, ello resulta imposible calificarlo dentro de cualquier género. Frank Zappa es Frank Zappa y punto. No hay nadie como él.

ENTRANDO EN LA MASTODÓNTICA DISCOGRAFÍA DE MÍSTER ZAPPA

«Sin desviarse de la norma, el progreso es imposible»

FRANK ZAPPA

Su discografía es tan titánica que sólo la reconocida oficialmente abarca 80 álbumes, a los que deben añadirse muchas recopilaciones, una infinidad de discos pirata, y discos extra que esporádicamente la familia Zappa desentierra de los archivos personales del genio. Sólo un astro asi es capaz de semejante hiper galaxia. Entre tanta inmensidad y genialidad, escoger su Top 5 es una labor de locos, y como siempre vengo afirmando, es una selección ajustada a lo personal. Si vais leyendo diferentes selecciones en otros medios y soportes veréis cuantas diferencias, todo depende de tus preferencias estilísticas. Estos son para mí sus 5 discos más esenciales, es decir, los que más me gustan… Arrancamos…

Posición número 5: «Zoot Allures» (1976)

Temas estrella: todos

El título es un juego de palabras con la expresión francesa Zut alors! que viene a traducirse como ¡maldita sea! Para los fans más radicales no es uno de los discos preferidos, sin embargo, es todo un discazo pues trata de ofrecer un sonido distinto con temas realmente magníficos. Personalmente me encanta. El disco contiene The Torture Never Stops, una de las canciones más extensas, casi 10 minutos. Una canción marcada y sincopada bajo la voz sórdida de Zappa y los gritos orgásmicos de una mujer desconocida. El álbum se abre con Wind Up Workin’ at a Gas Station, que es una crítica punk al sistema educativo estadounidense. Otra de las pistas, Disco Boy es una burla a la sobrevalorada cultura norteamericana. Sin duda, es uno de los mejores álbumes de Zappa, de escucha obligada para cualquier fanático de su arquitectura sónica.

Posición número 4: «You Are What You Is» (1981)

Temas estrella: todos

You Are What You Is tiene un alcance bastante ambicioso. Es uno de los trabajos más accesibles de Zappa. Es un escaparate de sus habilidades para escribir canciones y su perspectiva satírica. La guía de álbumes de Rolling Stone señaló que el álbum encontró a Zappa «recuperando el escenario de stand-up».

El álbum consta de tres suites musicales que abarcan pop, doo-wop, jazz, hard rock, reggae, soul, blues, new wave y country. Las letras del álbum satirizan una serie de temas: los hippies, la alta sociedad, la moda, el uso de narcóticos, la apropiación cultural, la religión, los televangelistas y el servicio militar obligatorio.

La canción principal fue la única canción de la carrera de Zappa que tuvo un vídeo musical. El vídeo contenía una secuencia en la que un hombre parecido al presidente Ronald Reagan era electrocutado en una silla eléctrica. La MTV prohibió la transmisión del video en su cadena. En 1981, el álbum llegó al puesto 93 en el Billboard 200.

Posición número 3: «Sheik Yerbouti» (1981)

Temas estrella: todos

Es una grabación mitad en estudio mitad en vivo. Musicalmente hablando, no dudaría en llamar a este álbum una obra maestra. Representó un gran cambio en la carrera de Zappa. Es el álbum con mayor ventas en la carrera (más 2 millones de unidades vendidas hasta la fecha). Destaca por el humor satírico y ofensivo de Zappa, con arreglos demenciales, improvisación, distanciándose del jazz-fusión y del lado experimental de algunos de sus álbumes anteriores. Bobby Brown fue prohibida en EE.UU y I’m in You contiene altas referencias sexuales. Dancin’ Fool fue nominada al Grammy y se convirtió en una popular canción en las discos a pesar de su obvia parodia. Jewish Princess es una burla a los estereotipos judíos, atrajo la atención de la Liga Antidifamación, a la cual Zappa negó pedir disculpas, argumentando: «A diferencia del unicornio, dichas criaturas existen y merecen ser conmemoradas».

Posición número 2: «One Size Fits All» (1975)

Temas estrella: todos

Traducido del inglés el titulo significa una alternativa para describir que «no todo el mundo encaja en el molde». Es el último álbum de estudio que grabaría Zappa con la banda The Mothers of Invention. Contiene una de las composiciones más complejas y conocidas de Zappa, Inca Roads. Uno de los héroes de Zappa, Johnny «Guitar» Watson, aparece en dos temas del álbum. Captain Beefheart también aparece bajo un seudónimo. Zappa estaba muy orgulloso de este álbum.

Posición número 1: «Apostrophe (‘)» (1974)

Temas Estrella: todos

Uno de los discos más perfectos de Zappa. Fue el mayor éxito comercial de Zappa, llegando al número 10 de la lista Billboard y certificado oro en 1976. Los temas líricos del disco son extraños u oscuros, con la excepción de Uncle Remus, que es una extensión de los sentimientos sobre el racismo. Don’t Eat the Yellow Snow y Nanook Rubs It narran un sueño que tuvo Zappa donde se veía a sí mismo como un esquimal llamado Nanook. St. Alfonzo’s Pancake Breakfast se inspiró en un comercial de televisión de margarina Imperial. Apostrophe (‘), es un disco genial, virtuoso en la composición y un diamante que brilla por si mismo.

MENCIONES ESPECIALES

Dado que la discografía de Frank Zappa es tan monstruosamente extensa y cambiante se hace muy difícil seleccionar sus 5 mejores álbumes. Las opiniones suelen ser muy distintas entre sus seguidores estándar y sus fans más extremos. En realidad, todos ellos eligen grandes discos y por consiguiente podrían estar perfectamente en el Top 5. Pero solo cabe cinco posiciones y por tanto uno elige aquello que más le gusta o considera más afín a sus gustos.

No obstante, me es completamente imposible dejar fuera de la máxima selección a otros discos que considero como máximas joyas de la música y que marcaron una época. Me refiero a los siguientes trabajos…

Hot Rats (1973)

Publicado en 1969, es considerado como uno de los mejores álbumes del género del rock, en todas sus expresiones, por su magnífico ensamble musical y su experimentación con el jazz o hasta con el rock progresivo. El álbum fue el número 13 en su lista de 40 álbumes de Cosmic Rock de Q y Mojo. También se incluyó en el libro 1001 Albums You Must Hear Before You Die. En el año 2000 fue votado como el número 123 en el Top 1000 de álbumes de todos los tiempos de Colin Larkin.

Fue el primer álbum de Frank Zappa grabado en un equipo de 16 pistas y uno de los primeros álbumes en utilizar esta tecnología. Las máquinas con 16 pistas individuales permiten mucha más flexibilidad en el seguimiento múltiple y la sobregrabación que las grabadoras de cinta de reel-to-reel profesionales de 4 y 8 pistas que eran estándar en 1969.

Zappa dedicó el álbum a su hijo recién nacido, Dweezil. En febrero de 2009, la banda tributo de Dweezil, Zappa Plays Zappa, ganó un Grammy a la Mejor Interpretación Instrumental de Rock por su interpretación de Peaches en Regalia.

Roxy & Elsewhere (1974, directo)

El álbum está considerado una de las mejores grabaciones en directo de The Mothers. Contiene varios de los instrumentales más complejos de Zappa, como Echidna’s Arf (Of You), Don’t You Ever Wash That Thing?, y el tema de apertura Be-Bop Tango (of the Old Jazzmen’s Church). También contiene Cheepnis, el tributo de Zappa a las películas de terror de bajo coste, y reestructuraciones de temas anteriores como More Trouble Every Day y Son of Orange County. El directo se abre con Penguin In Bondage, cuya narrativa combina la gratificación sexual conseguida a través de aparatos especiales con las aventuras de un pobre pingüino de juguete llamado Carl.

Se trata de un disco genial, es genial con cambios constantes, giros repentinos, arreglos deslumbrantes, canciones brillantes, un mínimo de licks de guitarra fundidos y bromas inteligentes en el escenario. Es una experiencia abrumadora. La guitarra de Frank Zappa es muy distintiva, fluida, ardiente y mordaz con el uso de varios pedales de efectos. La integración de la percusión de Ruth Underwood y los instrumentos de metal hace que el sonido de Frank Zappa sea muy vívido pero también muy complejo. En conclusión, Roxy & Elsewhere es uno de los lanzamientos más importantes de la discografía de Zappa, y sin duda uno de los mejores álbumes en vivo de dicha discografía. Una calificación de 5 estrellas (100%) es totalmente merecida; por tanto, un álbum completamente recomendado para comenzar con Zappa si te sientes absolutamente perdido mirando su enorme discografía.

Zappa In New York (1978, directo)

Es un fantástico doble álbum grabado durante diciembre de 1976 en el Palladium en el propio sello discográfico de Zappa, DiscReet Records. Sin embargo, hubo que retirarlo inmediatamente. La discográfica que distribuyó los álbumes, Warner Bros. Records, no quiso publicar la canción Punky’s Whips porque temía que pudiera presentar demandas. Cuando el álbum fue lanzado oficialmente el 3 de marzo de 1978, Punky’s Whips desapareció y la canción Titties & Beer fue acortada.

Otro momento musical destacado es la canción The Illinois Enema Bandit que narra una historia basada en hechos reales. La canción trata sobre Michael Kenyon, quien, a lo largo de un período de 10 años, realizó varias redadas. A todas las víctimas femeninas se les aplicó un enema. La canción fue escrita después de que Zappa se enterara de la historia escuchando las noticias en la radio. Zappa y la banda apenas lo podían creer. Kenyon fue condenado por los allanamientos, pero no por los enemas. Al parecer, no había ninguna ley contra eso.

The Black Page está escrita como reacción al temor entre los músicos profesionales de que, algún día, se enfrentarían a esa partitura que era toda negra (de las notas). En resumen: el miedo a enfrentarse a lo injugable. Zappa pensó que era divertido y lo tomó como un desafío personal. Así que escribió su versión de ese miedo.

ANEXO: ALGUNOS VIDEOS INMORTALES DE FRANK ZAPPA

CERRANDO FILAS…

«¿Qué se puede esperar de una sociedad que es tan primitiva que se agarra a la creencia que ciertas palabras del lenguaje son tan poderosas que te pueden corromper nada más oírlas?»

FRANK ZAPPA

Frank Zappa ascendió influido por compositores vanguardistas de avant-garde como Edgar Varèse, Igor Stravinsky y Anton Webern, y por grupos de R&B y Doo Wop, y por el modern jazz. Su propio pasado étnico y la heterogénea mezcla social y cultural de la zona de Los Ángeles fueron también decisivos en la formación de Zappa y responsables de su enemistad hacia los movimientos sociales, políticos y musicales de la época. A los que criticaba y ridiculizaba, especialmente la psicodelia, la ópera rock y la música disco.

Organizaba conciertos en los que incorporaba elementos satíricos como una jirafa eyaculando nata sobre el público o soldados marines masacrando monigotes de trapo mientras interpretaban el himno americano.

Para el artista, los hippies no pasaban de ser unos idealistas que, lejos de perturbar el sistema, lo legitimaban. Según su punto de vista, los hippies se pasaban todo el día tumbados tomando drogas, una actitud que comportaría no un acto de liberación, sino de anulación para la acción política. El consumo de drogas, según Zappa, reducía la creatividad artística y sometía al individuo.

Al margen de su talento musical, lo curioso de Zappa era su carácter radical e individual características que le proporcionaron una independencia artística total, renunciar al éxito comercial y a formar parte de los engranajes del mainstream musical. Zappa parodiaba la América establecida, alteraba las cintas de grabación, jugaba con el ruido, los cambio-s continuos de ritmos y estructuras, recitaba, componía para orquesta, incorporaba instrumentos poco habituales

Colaboró con el director de orquesta Zubin Mehta y la Filarmónica de Los Ángeles, realizó obras para guitarra y orquesta, ballets, grabaciones en directo, discos piratas editados por él mismo, óperas rock, colaboraciones con Pierre Boulez. Y entre trabajo y trabajo, le caían acusaciones de insolencia, prohibiciones por obscenidad, juicios y querellas, etcétera.

Dirigió en Alemania su suite orquestal El Tiburón Amarillo y se presentó como candidato independiente a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, luego declaró: «Mi estado de salud me descalifica para el cargo. En Washington están los peores payasos que el dinero puede comprar. Odio todas las corrientes políticas». Moriría al año siguiente.

El director de orquesta Kent Nagano señaló que «Frank es un genio. Y esa no es una palabra que use muy a menudo. En el caso de Frank no es exagerado porque es extremadamente culto musicalmente y no estoy seguro de que el público sepa esto». Pierre Boulez dijo a la revista Musician que «Frank Zappa era una figura excepcional porque pertenecía al mundo del rock y al mundo de la música clásica, y que tanto un campo de su obra como el otro sobrevivirían». El 5 de diciembre de 1993, su familia lo enterró en una ceremonia privada, en una tumba sin identificar, en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles.

Son numerosos quienes siguen eligiendo a Frank Zappa como guía de oposición y resistencia a las instituciones que abanderan falsamente la democracia, los derechos sociales y las libertades de expresión y pensamiento. Recordar a Zappa implica recapacitar sobre el presente y la disidencia política en tiempo donde las ideas políticas están en plena decadencia y los gobernantes en el abismo de la incredulidad.

DEP (52 años, cáncer de próstata)

21 de diciembre de 1940, Baltimore – 4 de diciembre de 1993, Los Ángeles