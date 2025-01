Sobre Future Islands

Future Islands es una banda estadounidense de synth-pop formada en 2006 en Greenville, Carolina del Norte. El grupo está compuesto por Samuel T. Herring (voz), Gerrit Welmers (teclados y programación) y William Cashion (bajo y guitarra). Desde sus inicios, la banda ha sido conocida por su estilo único y la emotiva voz de Herring. Su primer álbum, Wave Like Home, fue lanzado en 2008, seguido por In Evening Air en 2010 y On the Water en 2011. Sin embargo, fue con su cuarto álbum, Singles (2014), que alcanzaron un éxito significativo, especialmente con la canción Seasons (Waiting on You), considerada una de las mejores canciones del año por Pitchfork y NME.

En 2017, lanzaron The Far Field, que incluye la colaboración especial de Debbie Harry de Blondie, seguido de As Long as You Are (2020). Su último álbum hasta la fecha, People Who Aren’t There Anymore, fue publicado en 2024. A lo largo de su carrera, Future Islands ha colaborado con varios artistas y ha mantenido una presencia constante en la escena musical, destacándose por sus apasionadas presentaciones en vivo y su capacidad para conectar emocionalmente con su audiencia

Discografía de Future Islands

Wave Like Home (2008)

In Evening Air (2010)

On the Water (2011)

Singles (2014)

The Far Field (2017)

As Long as You Are (2020)

People Who Aren’t There Anymore (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si eres fanático de Future Islands o estás descubriendo su música por primera vez, no puedes perderte su playlist con las canciones más destacadas. Desde la icónica Seasons (Waiting on You) hasta la emotiva Ran, esta selección captura la esencia de la banda y su capacidad para crear melodías pegajosas y letras profundas. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Seasons (Waiting on You) es uno de los más conocidos de Future Islands. Con su emotiva interpretación y una narrativa visual cautivadora, este video ha consolidado la reputación de la banda. ¡No te lo pierdas aquí!

