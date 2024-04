Garbage: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de peor a mejor

«El arte nos permite expresar nuestras emociones más profundas y conectarnos con los demás de una manera única» SHIRLEY MANSON

Garbage siempre ha sido una de esas bandas de rock alternative que dejan un vendaval de canciones adheridas a tu ADN musical. Desde su rompedor debut en una época donde el grunge dominaba las esferas culturales y musicales, Garbage enamoró a la crítica y al público de todo el mundo gracias a su propuesta rompedora mezclando rock, pop y electrónica junto a una voz arrasadora.

Garbage se formó en 1993​ gracias a la unión de Butch Vig, Steve Marke, Duke Erikson y la cantante escocesa Shirley Manson (Angelfish). Juntos han logrado vender más de 25 millones de álbumes alrededor del mundo.​ Su primer álbum homónimo apareció en 1995 y fue una autentica revolución en su tiempo. Su segundo trabajo, Version 2.0 (1998), encabezó las listas de ventas de todo el mundo y cosechó numerosas nominaciones a los premios Grammy, incluyendo la categoría al Mejor Álbum del Año. Posteriormente, la banda publicó dos discos más, beautifulgarbage (2001) y Bleed Like Me (2005), este último logró la entrada más alta en el Billboard Top 200 Album Chart (No. 4).

Tras un parón de siete años, el grupo regresó con su quinto álbum de estudio, Not Your Kind of People (2012). Este álbum entró en la lista de Mejores 50 Álbumes de 2012 de la revista Rolling Stone y fue mencionado por Pitchfork como una poderosa alternativa al panorama musical reinante. En 2016 lanzaron Strange Little Birds, disco donde sobresalen los temas Empty y Amends. Su último trabajo, No Gods No Masters, data de 2015. Actualmente se espera una nueva entrega de la cual ya han aparecido dos singles: Betcha y I Just Wanna Have Sommething to Do. El próximo 9 de julio de 2024 darán un concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 10 de julio en Madrid. Recordemos sus 5 mejores discos…

POSICIÓN NÚMERO 5: «Bleed Like Me Temas estrella: Bad Boyfriend, Run Baby Run, Right Between the Eyes, Why do You Love Me, Sex is Not the Enemy

Bleed Like Me es uno de los discos que mejores resultados comerciales ha dado a la banda. La posicionó en el lugar 7 del Top 100 Rock de Billboard. El álbum se lanzó el 11 de abril de 2005. Originalmente se le dio el título de Hands on a Hard Body pero Shirley Manson lo cambió por Bleed like Me (Sangra como yo), ya que encajaba mejor en la dinámica del grupo tras su periodo de crisis (octubre de 2003). Es el álbum más hard rock y supone un retorno a los comienzos de Garbage. No obstante, a pesar de disponer de buenos temas, como Why do You Love Me («No soy ninguna muñeca Barbie. No soy tu niña. He hecho cosas feas y he cometido errores. No soy tan bonita como esas niñas de las revistas»), el álbum tuvo opiniones dispares.

Según Manson, «Este álbum fue complicado de hacer y provocó que la banda tomara una pausa de cinco años poco después de su lanzamiento. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha convertido en un pilar de nuestra discografía, por lo que finalmente decidimos hacerlo disponible en vinilo debido a las muchas y dolorosas súplicas de nuestros fans».

POSICIÓN NÚMERO 4: «No Gods No Masters (2021)» Temas estrella: The Men Who Rule the World, Creeps, Wolves, Goodhead, Flipping the Bird, No Gods No Masters, This City Will Kill You, Girls Talk, Destroying Angels

Es el álbum más político de Garbage. El titulo (Sin Dioses ni Amos) lo dice todo. En él se trata de identificar los males que azotan el mundo, entre ellos el abuso al universo femenino: «Cuando el mundo se asusta, las primeras personas a las que castiga son las mujeres» Temas como The Men Who Rule the World («Los hombres que gobiernan el mundo, han hecho un puto lío. La historia del poder, la adoración del éxito (…) Las mujeres que abarrotan las salas del tribunal son acusadas de putas»). O la canción Waiting for God que hace referencia a los cierres escolares a causa de que «los niños negros reciben un disparo por la espalda».

No Gods No Masters es, por tanto, un alarido de fuerza para levantarnos y luchar contra los azotes de una sociedad que nos aplasta y abrasa con sus contradicciones y horrores. Es un plástico repleto de energía, de arpones que desgarran la epidermis del mundo y de las consciencias. La edición de lujo se presenta con dos discos, uno de ellos con ocho pistas adicionales que versionan temas como Starman, Because de Night y otros tracks, como Girls Talk que cuenta con la colaboración de Brody Dalle (voz de The Distillers y Spinarette). No Gods No Masters es el séptimo álbum de estudio de la banda y fue lanzado el 11 de junio de 2021.

POSICIÓN NÚMERO 3: «bEautifulgarbage (2001)» Temas estrella: Shut your Mouth, Androgyny, Can’t Cry these Tears, Silence is Golden, Cherry Lips (Go Baby Go), Parade…

Tras varios años de encerrarse en el estudio, se publicó beautifulgarbage en 2001. Representó el lado más maduro y ecléctico del grupo, pero no tuvo ningún éxito significativo. Desde el lanzamiento del álbum y sus posteriores sencillos, no consiguieron entrar en las listas de Estados Unidos y que los cuatro singles se quedaron entre las posiciones 20 y 30 en Reino Unido. Aun así, el álbum consiguió alcanzar la posición número 6 en Reino Unido UK y la 13 en EE. UU. Tras el álbum realizaron una exitosa gira en Europa y EE. UU.

Las letras del disco son nítidas, sus melodías densas en una mezcla vanguardista de rock alternativo, trip-hop y electrónica. El álbum es pionero en romper las convenciones, y posee joyas sonoras como Androgyny, Shut your Mouth, Silence is Golden o Cherry Lips, entre otras. Aunque la recepción crítica del disco fue positiva, no tuvo la resonancia comercial esperada.

POSICIÓN NÚMERO «2: 2.0 (1998)» Temas Estrella: Temptation Waits, I Think I’m Paranoid, When I Grow up, Special, Hammering in My Head, Push It, The Trick is To Keep Breathing, You Look So Fine

Version 2.0, es el segundo álbum del grupo. Se convirtió en un clásico de los años 90 y hoy en día continúa resonando entre el público. Alcanzó el número 1 en las listas de Reino Unido y el puesto número 13 en Estados Unidos. En 1999 contribuyeron con el tema principal en la película de James Bond The World Is Not Enough. El álbum consiguió múltiples discos de platino y fue nominado a los Premios Grammy en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Rock. Su tercer sencillo, Special, fue nominado en las categorías Mejor Canción Rock y Mejor interpretación de un dúo o grupo con vocalista. La banda confesó que Version 2.0 fue una aproximación a los nuevos sonidos de las épocas doradas. Varios artistas de la época anunciaron que Versión 2.0 fue uno de los mejores lanzamientos del año.

POSICIÓN NÚMERO 1: «Garbage (1995)» Temas Estrella: Supervixen, Queer, Only Happy When It Rains, As Heaven Is Wide, Vow, Supid Girl, Milk

Con este álbum Garbage lanzó una serie de exitosos singles, como Stupid Girl que obtuvo diversas nominaciones a los premios Grammy en las categorías de Mejor canción rock y a la Mejor interpretación rock. El disco alcanzó el Top 20 en Estados Unido, el Top 10 en Reino Unido, y el puesto número 6 en el ranking de UK Albums Chart, además de recibir certificaciones multi-platino en varios países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y en los Estados Unidos. En 2005, el disco fue incluido en el libro 1001 discos que hay que escuchar antes de morir, publicado por RCS MediaGroup. ​Sin duda, es el gran disco de Garbage junto a Version 2.0.

CONCLUYENDO…

Con más de 25 años de existencia de experiencias, Garbage es una de las bandas que sigue alzando la voz contra los monstruos que engullen al mundo. Su música invita a derrocar ese sistema roído por las desmedidas ambiciones humanas, y a romper los silencios absurdos que aquejan a nuestra sociedad. Sin embargo, la banda sigue clamando que todavía existe espacio para creer en la esperanza.

Como símbolo de esta idea, está Shirley Manson, una frontwoman provocadora y rebelde, que usa sus actitudes para defender la libertad política y los derechos humanos. Ella es el veneno detrás de los colmillos. Sus letras van siempre cargadas de temáticas sociales, como la opresión religiosa, económica y psicológica, de referencias a los movimientos #Metoo y #BlackLivesMatter, de los crímenes que cometen los sistemas, del hambre de poder y de la ambición desmedida. Su presencia en la banda desafió los estereotipos del rock, demostrando que las mujeres podían liderar una banda con fuerza y actitud. Manson se convirtió en un ícono para las jóvenes que anhelaban modelos a seguir en la industria musical. Recordemos que Garbage fue mencionada por la revista NME como una las mejores 100 bandas de rock de la historia.

Otro de los puntos importantes del legado de Garbage fue que llevó la experimentación sonora a un nuevo nivel al fusionar rock alternativo, pop y electronic sound. La producción, liderada por Butch Vig, combinó técnicas de sampleo y capas de sonido concienzudamente procesadas para producir un entorno exclusivo. Esta mezcla de variedades desgarró muros e promovió una nueva forma de crear música. Su influjo puede verse en autores que han recogido la experimentación sonora y la fundición de líneas como parte de su identidad musical. Garbage abrió un camino para todos aquellos artistas que buscan explorar nuevas fronteras sonoras sin recelo a fraccionar el establishment.