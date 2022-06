Sobre Gary Clark Jr.

Gary Clark Jr. revolucionó el blues estadounidense con su aparición a inicios de los 2000. El cantante y guitarrista de Texas no solo impresionó a todos con su destreza instrumental, sino también con su talento para fusionar el blues con otros estilos contemporáneos como el hip-hop, el R&B y el rock and roll. Consolidado como un artista primordial y referencial del momento, Clark Jr. ha impartido lecciones maestras en discos como Worry No More (2008) o el muy aplaudido The Story of Sonny Boy Slim (2015). Aquí tienes una muestra de su inigualable repertorio.

Fuente: Apple Music

Discografía de Gary Clark Jr.

Worry No More (2001)

(2001) 110 (2004)

Blak and Blu (2012)

The Story of Sonny Boy Slim (2015)

This Land (2019)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

