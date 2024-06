Genesis: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

«Si tomamos la tecnología y la adaptamos para que funcione para nosotros, funcionará de una manera, pero si la ignoramos quedará en manos de las grandes corporaciones y gobiernos»

Génesis es el libro sagrado sobre la creación del mundo, la historia temprana de la humanidad y los orígenes y antepasados del pueblo judío. Pero también es una palabra poderosa que se asocia al nombre de una de las bandas musicales más aclamadas del aclamado rock progresivo.

Genesis como banda musical, tuvo su nacimiento en 1963 gracias a la amistad que establecieron cincos chicos británicos en la Charterhouse School, una exclusiva escuela considerada como parte de las nueve grandes instituciones educativas de Inglaterra. En esta mágica confluencia Peter Gabriel (voz y flauta), Tony Banks (teclados), Mike Rutherford (bajo y guitarras), Phil Collins (batería y percusión) y Anthony Phillips (guitarras), comenzaron a construir el camino que les llevaría a convertirse en uno de los pilares más fundamentales del rock progresivo. Tras la marcha de Phillips entró Steve Hackett (guitarra líder) como sustituto. Tras la salida de Gabriel (1975) y de Hackett (1977), el grupo quedó reducido a un trío, con Collins como cantante y baterista, Rutherford como guitarrista y bajista y Banks como tecladista.

PENETRANDO EN EL UNIVERSO DE GENESIS

Genesis es uno de los artistas musicales más vendidos del mundo. Su discografía incluye 15 álbumes de estudio y 6 en vivo. Ha ganado numerosos premios (incluido un Grammy y un Alabama al mejor vídeo conceptual con Land of Confusion. En 2010, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Posicionar sus 5 mejores albúmenes plantea de antemano un doble dilema: ¿elegir entre su etapa progresiva o la más pop? ¿Fue mejor la época de Peter Gabriel o la de Phil Collins? Este tipo de preguntas sacuden cuando se trata de abordar la trayectoria musical de bandas importantes que tienen distintas líneas de sonido, bien a causa de cambios en su membresía, bien por sus variantes estilísticas o por cuestiones personales.

No voy a decantar la balanza sobre una etapa u otra, eso lo dejo a cada cual. Ambos lideres eran magníficos y los dos a su manera aportaron su grandeza en Genesis. Fue un trabajo de un equipo liderado por dos fuerzas creativas que en cierto momento chocaron. Al margen de lo dicho, pienso que los 5 mejores discos de Genesis surgieron en los años 70, bien por su concepto global entre originalidad, experimentación y musicalidad, sin olvidar los colosales temas y éxitos que aparecieron en sus albúmenes posteriores.

PETER GABRIEL, EL ÁNGEL QUE DESCENDIÓ DE LOS CIELOS

Peter Gabriel fue una alma mágica y transformadora en un espacio-tiempo determinados. Su inmensa creatividad, alojada en los diversos cambios de vestuario, del maquillaje y del uso de la mascarización, o sus constantes cambios de voz, teatralidad, puesta en escena e impacto en el público, fueron aspectos hiperdimensionales.

Asimismo, fue pionero en el uso del stage diving, del stop-motion en vídeos como Sledgehammer y uno de los primeros en experimentar con las cajas de ritmos. Sus profundas canciones hablan de la vida y de su significado psicológico, temas complejos y muy elaborados que huyen de la simplicidad comercial. Véanse los videos: Steam, Panopticon, Everybird, The Court, Digging In The Dirt, Big Time, Shock The Monkey, Blood of Eden, I Don´t Remember, I Have the Touch, Zaar, Red Rain…

Tras abandonar Genesis, comenzó su exitosa carrera como solista. Dirigió sus esfuerzos en la producción y promoción del WOMAD (siglas de World Of Music, Arts & Dance) y en desarrollar la distribución de música por métodos digitales. Además, se involucró en varios esfuerzos humanitarios (Biko) y como defensor de los derechos humanos (en su visita a México en 2009 pidió a el expresidente Felipe Calderón poner fin a los feminicidios en Ciudad Juárez). Además, fue compositor de bandas sonoras —entre ellas La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese.

Peter Gabriel es simplemente una leyenda viva (un tanto desvalorada) y uno de los artistas más influyentes en la historia del rock. En 2007 fue galardonado como icono BMI en la 57.ª edición de los BMI London Awards por su influencia generacional en la música. Ganó un Premio de Música Polar en 2009 y fue introducido en el Salón de la Fama del Rock en 2010 por haber pertenecido a Genesis;​ en 2014 fue nominado e incluido por su obra como solista.

PHIL COLLINS, EL MAGO QUE SURGIÓ DE LOS VOLCANES

Phil Collins traspasó el sinfonismo épico y mágico de Gabriel. Dio a Genesis una nueva dimensionalidad que permitió a la banda evolucionar hacia otros lares y consolidarse dentro del circuito menos elitista y más comercial, es decir, entre las masas de los estadios. Eso encantó a las discográficas ya que engrandecieron sus bolsillos. El cambio de liderazgo permitió a Genesis abrazar más de 100 millones de discos vendidos en el mundo, y ganar numerosos premios, incluyendo siete Grammy.

Collins ha colaborado como actor de cine y ha compuesto bandas sonoras para películas famosas, como Tarzán de Disney, con la que ganó el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original. Sus canciones tratan de amores perdidos, temas personales y del problema mundial de la pobreza y del consumo de drogas. Malogradamente, el 10 de septiembre de 2021 dejó de tocar la batería a causa de sus problemas físicos y su hijo Nic tomaría el relevo como baterista de Genesis.

Llegamos al dilema de la selección, un complejo proceso que aúlla como un lobo en busca de presas que devorar. Personalmente me inclino por el Genesis más innovador, donde se prioriza el contenido conceptual, la influencia sinfónica, los compases intrincados, los pasajes rítmicos ampliados, las letras filosóficas, y las orquestaciones complejas, todos ellos elementos que experimentan menor grado comercial, pero formulan una experimentación creativa más diferencial. Son cinco discos completos, sin fisuras, con una gran significación detrás que sustenta toda la arquitectura sónica y lirica de la banda. Ahí van…

POSICIÓN NÚMERO 5: «WIND & WUTHERING» (1976)

Temas estrella: todos, con Phil Collins como líder de la banda

Un trabajo que sigue la estela musical marcada por Peter Gabriel. Steve Hackett y Tony Banks lo consideran uno de sus discos favoritos de Genesis. Su preciosa portada fue diseñada e ilustrada por Colin Elgie, en colaboración con Hipgnosis. Colin se inspiró gráficamente en una escena de la película The War Lord (1965) donde aparecía Charlton Heston junto a un árbol y los pájaros que volaban en él. El titulo el disco se origina en la famosa novela de Emily Brontë, Cumbres borrascosas.

Wind & Wuthering fue incluido en la sección Top Album Picks de la revista Billboard, señalando que «Genesis se había convertido en una de las principales bandas de art-rock de Inglaterra». El álbum tuvo muy buenas críticas. National Rock Star lo nombró como el mejor disco de Genesis desde The Lamb Lies Down on Broadway. All Music le dio una calificación retrospectiva de cuatro estrellas sobre cinco. Seleccionó a Eleventh Earl of Mar y a One for the Vine como las dos mejores Track Picks del álbum y calificó a Your Own Special Way como la melodía más pop que el grupo había grabado.

POSICIÓN NÚMERO 4: «A TRICK OF THE TAIL» (1976)

Temas estrella: todos, con Phil Collins como líder de la banda

Fue el primer álbum con Phil Collins como baterista y vocalista tras la partida de Peter Gabriel. Persiste la influencia sinfónica de Gabriel. En el se percibe la influencia de Gabriel. En el Reino Unido y Estados Unidos alcanzó los puestos puesto 3 y 31 respectivamente. El disco tuvo una acogida muy positiva por parte de los críticos musicales, quienes quedaron impresionados de que el grupo pudiera sobrevivir ante la pérdida de Gabriel y ofrecer un buen álbum. Fue certificado de oro en el Reino Unido por la Industria Fonográfica Británica y en los EE. UU. por la RIAA. Permaneció en las listas del UK durante 39 semanas y recuperó parte de la deuda que la banda había acumulado tiempo atrás. Por primera vez en su carrera, Genesis filmó videos promocionales de sus canciones.

POSICIÓN NÚMERO 3: «FOXTROT» (1972)

Temas estrella: todos, con Peter Gabriel como líder de la banda

Incluye la canción más larga de Genesis, Supper’s Ready (23 minutos). La portada fue el último trabajo de Génesis diseñado por Paul Whitehead. Presenta a un zorro con un vestido rojo. Peter Gabriel utilizó el vestuario y la cabeza de zorro en el escenario para la siguiente gira, que atrajo la atención de la prensa y elevó el perfil del grupo.

Foxtrot fue el primer álbum de Genesis que llegó a las listas del Reino Unido. Alcanzó el puesto número 12 y número 1 en Italia. El álbum continuó atrayendo elogios de la crítica y posteriormente fue reeditado con un nuevo formato de estéreo y una mezcla de sonido envolvente 5.1 como parte de su box especial: Genesis 1970-1975 de 2008.

La recepción del album en los medios fue exitosa. La revista Sounds pensó que «Génesis casi logra el álbum perfecto». AllMusic, describió el tema «Supper’s Ready como la obra maestra de la banda». El álbum ocupó el puesto 14 en de la revista Rolling Stone dentro de los 50 mejores álbumes de rock progresivo de todos los tiempos. El guitarrista Dave Gregory (XTC), dijo: «Hasta el día de hoy, Foxtrot es un álbum mágico. Supper’s Ready se convirtió en una adicción. Tenía un sonido tan genial y suficiente misterio como para escucharlo una y otra vez. Hasta el día de hoy, nunca me cansaré de ello». El bajista Bill Gould (Faith No More), lo nombró uno de los diez álbumes que cambiaron su vida.

POSICIÓN NÚMERO 2: «SELLING ENGLAND BY THE POUND» (1973)

Temas estrella: todos, con Peter Gabriel como líder de la banda

Steve Hackett dijo que era su disco favorito de Genesis. En varios rankings, críticas y votaciones de fans aparece como uno de los mejores álbumes de rock progresivo. Fue certificado de oro por parte de la Industria Fonográfica Británica, por la Asociación de la Industria Discográfica de América, por el Sindicato Nacional de la Edición Fonográfica en Francia y por la Federación Industrial Musical Italiana. La portada del álbum es una pintura de Betty Swanwick titulada The Dream.

Paul Gambaccini de la revista Rolling Stone elogió a la banda por intentar algo completamente diferente en medio de una escena pop estancada. Barbara Charone de NME dijo que el álbum era «el mejor y más aventurero de la banda hasta la fecha». Por su parte, AllMusic y BBC Music comentaron que el álbum «era el mejor de Genesis hasta ese momento». También fue incluido en la lista de IGN entre los 10 álbumes clásicos de rock progresivo elogiando su elegancia sutil, sus texturas sublimes y su máximo esplendor lírico.

Selling England by the Pound también ha sido elogiado por otros compositores y músicos. Por ejemplo, el baterista de Rush, Neil Peart dijo: «Creo que Selling England by the Pound es una obra maestra de la batería. Creo que Genesis logró lo mejor como entidad». Fish, solista y ex cantante de Marillion, lo llamó «el álbum definitivo de Génesis. Su calidad emotiva es inmensa». Robert Pollard de Guided by Voices dijo que «Selling England by the Pound es uno de mis 10 mejores discos de todos los tiempos y Genesis con Peter Gabriel podría ser mi mayor influencia».

POSICIÓN NÚMERO 1: «THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY» (1974)

Temas estrella: todos, con Peter Gabriel como líder de la banda

«Es una historia que se convierte en un viaje de autodescubrimiento y transformación, mientras el protagonista lucha por encontrar su identidad y superar los obstáculos que se le presentan»

PETER GABRIEL

The Lamb Lies Down On Broadway (El cordero yace en Broadway) trata del viaje de autodescubrimiento de Rael, un joven puertorriqueño que vive en la ciudad de New York y se topa en su camino con extraordinarios personajes e incidentes. Las canciones son alusiones satíricas a la mitología, a la revolución sexual, a la publicidad y al consumismo. Hipgnosis diseñó la carátula del álbum.

El trabajo no es fácil de entender dada la complejidad conceptual de las letras. Se trata de un álbum que se ejecuta como un todo, donde cada pieza es un trasmisión más de un universo único, místico, sensual, filosófico, de autodescubrimiento y viajes astrales. Peter Gabriel y la banda lo entendieron así, de ahí que la puesta en escena era el plato fuerte de la ópera. Una verdadera exhibición teatral apoyada por tres pantallas gigantes mostrando diversas escenas de la historia. Gabriel era el protagonista absoluto de todos los shows. Su presencia, carisma, voz, gritos, movimientos, muecas, puesta en escena y disfraces, dominaban todo, relegando al resto de la banda a un segundo plano.

«La impresión era como si fuéramos la banda de soporte de Peter, algo que se estaba convirtiendo vez más inmanejable. Para mí, su salida fue un alivio».

TONY BANKS

Portada de Melody Maker, informando sobre la salida de Peter Gabriel de Genesis

The Lamb Lies Down On Broadway supuso la despedida conceptual de su líder, el álbum que encapsuló a la perfección el estilo de la banda, su magnum opus y la obra maestra de Peter Gabriel. A pesar de no recibir grandes críticas tras su lanzamiento, el disco terminó convirtiéndose en una obra de culto muy valorada y apreciada por todos los seguidores del rock progresivo.

Sin duda, es uno de los discos con más riqueza artística que he escuchado jamás. Para valorarlo en su máxima magnitud, es necesario entender su legado. Es una de esas obras creadas tan inteligentemente que nos empapa de infinidad de sensaciones. Peter tomó como inspiración El Topo, una de las piezas de culto de Alejandro Jodorowsky.

«Si pudiera convertirme en un líquido, podría llenar las grietas de la roca, pero sé que soy sólido y soy mi propia mala suerte»

THE CAGE, GENESIS

La compleja conceptualidad del disco queda reflejada en su esencia más íntima con el tema estrella del álbum: The Carpet Crawlwers. La canción, escrita por Peter Gabriel, introduce al oyente en un viaje surrealista a través de un corredor lleno de gente arrastrándose sobre una alfombra roja en busca desesperada de una salida. El tema central de la canción es la exploración de liberación y el deseo de trascender las limitaciones físicas y mentales.

El complejo simbolismo de la letra se interpreta como una referencia al viaje de donde la humanidad es engañada por los que prometen el cielo, pero en realidad los seres humanos son los que se arrastran por la alfombra hacia la muerte y renacer en un ambiente infernal. The Carpet Crawlers aborda que nuestro mundo es maléfico y engañoso y aquellos a quienes creemos que seguimos por nuestra propia elección nos mantienen atrapados en una falsa ilusión.

CERRANDO FILAS…

Generalmente la historia de Genesis se divide en dos grandes períodos: el de Peter Gabriel como líder creativo y el Phil Collins como frontman comercial. Es decir, antes y después del álbum The Lamb Lies Down On Broadway. En consecuencia, queda ampliamente demostrado que la etapa más creadora de Genesis fue cuando Gabriel estuvo al pie del cañón. Sin embargo, también es innegable que, de haber permanecido Gabriel en la banda mas tiempo, probablemente Genesis nunca hubiera realizado el giro comercial que los posicionó como una de las agrupaciones con mayores ventas en la historia de la música. Es decir, musicalmente hablando, Genesis con Peter podría haber ido mucho más lejos, pero comercialmente hablando, con Collins la banda logró llenar los estadios, y las discográficas cubrirse de oro. El paso del tiempo y la tecnología mejoraron el sonido de los directos.

La tensa gira de The Lamb Lies Down On Broadway fue el detonante que marcó la salida definitiva de Gabriel, ya que Peter y Phil eran antagónicos en una banda que en todo momento fue el sostén de esos dos grandes egos confrontados y en incandescencia. Fuera como fuera Genesis debe mucho a ambos frontmans y a esa banda de restantes miembros que supusieron tejer una arquitectura sónica que conmocionó al mundo.