Sobre Geordie Greep

Geordie Greep, cuyo nombre completo es Geordie Wade Greep, es un músico, cantante y compositor inglés nacido el 20 de agosto de 1999 en Walthamstow, Londres. Conocido por su voz descrita por la crítica como un «crooning retorcido» y «geográficamente inclasificable», Greep es uno de los artistas más estimulantes y celebrados de su generación, con un catálogo que abraza el rock progresivo, el jazz-rock, el art rock, el math rock y la música latinoamericana con una libertad creativa que pocos de sus contemporáneos pueden igualar.

Se formó en el BRIT School de Londres, donde conoció a Matt Kwasniewski-Kelvin, Cameron Picton y Morgan Simpson, con quienes fundó en 2017 black midi, banda que daría sus primeros pasos en el pub The Windmill de Brixton, único local que respondió a los correos de Greep pidiendo actuaciones. Fichada por Rough Trade Records en 2019, black midi publicó tres álbumes de estudio aclamados de forma unánime: Schlagenheim (2019, nominado al Mercury Prize), Cavalcade (2021) y Hellfire (2022), obras que los situaron como uno de los grupos más importantes e influyentes del rock alternativo británico del siglo XXI, con comparaciones inevitables con Frank Zappa, King Crimson y The Fall.

En agosto de 2024, Greep anunció el hiato indefinido de black midi y, días después, su debut en solitario: The New Sound (4 de octubre de 2024, Rough Trade Records), producido por Seth Evans y grabado con más de treinta músicos en Londres y São Paulo, un álbum de rock progresivo, jazz-rock y samba que recibió elogios universales con «Best New Track» en Pitchfork para el single «Holy, Holy» y que fue considerado uno de los mejores discos del año por numerosas publicaciones. Con el segundo álbum en solitario a medio camino (grabado parcialmente en Japón y previsto para los próximos meses), Greep consolida su posición como una de las voces más ambiciosas y originales del rock contemporáneo.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Geordie Greep

The New Sound (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Geordie Greep no cuenta con una playlist oficial This Is, pero podemos disfrutar de su debut en solitario, The New Sound, disponible íntegro en Spotify. Canciones como «Holy, Holy», «Blues», «The Magician», «Terra» o «As If Waltz» muestran su capacidad para fundir jazz-rock de alta tensión, samba, rock progresivo y letras de sátira social en un universo sonoro propio e inconfundible. Un álbum imprescindible para acercarse a uno de los compositores más apasionantes del rock alternativo de hoy.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de Geordie Greep es «Holy, Holy», publicado el 20 de agosto de 2024 como single de adelanto de The New Sound. Dirigido por Ethan & Tom y rodado en una bolera, el vídeo acompaña a este tema de seis minutos de jazz-rock y rock latino con ecos de Frank Zappa y Scott Walker en el que Greep construye un retrato satírico de la arrogancia masculina con letras que incluyen, sin inmutarse, referencias al canibalismo y al parto de una cabra. Pitchfork lo seleccionó como «Best New Track» y posteriormente como una de las mejores canciones de 2024, convirtiendo este videoclip en el punto de entrada definitivo a la obra en solitario de Greep.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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