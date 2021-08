Cuando hace unos años la adolescente noruega que se esconde tras el nombre artístico de girl in red comenzó a compartir sus modestas confesiones existenciales y sentimentales en las redes (entre ellas el hit viral i wanna be your girlfriend), pocos podían imaginar que estábamos en el origen de una de las artistas más fascinantes del nuevo lo-fi. La producción algo más elaborada de sus dos EP posteriores combina el zumbido soñador del pop casero con melodías que parecen inspiradas en la edad dorada de la FM y una visión lírica tan directa y sincera como poéticamente evocadora.

