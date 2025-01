Sobre Goldfrapp

Goldfrapp es un dúo británico compuesto por la cantante, tecladista y compositora Alison Goldfrapp y el compositor Will Gregory. Su aclamado álbum debut Felt Mountain (2000) rápidamente los convirtió en favoritos de la crítica y el público gracias a su cóctel oscuro, sensual y exquisito de electrónica, disco, música de películas, ambient, trip hop, indie rock y la voz de sirena de Alison Goldfrapp. En sus siguientes trabajos – Black Cherry (2003), Supernature (2005), Seventh Tree (2008), Head First (2010) y Tales of Us (2013) – el dúo continuó desarrollando su sonido o incluso aventurándose en nuevas direcciones, siempre con estupendos resultados. El séptimo álbum de estudio de la banda, y último hasta la fecha, Silver Eye, apareció en el año 2017.

Discografía de Goldfrapp

Felt Mountain (2000)

Black Cherry (2003)

Supernature (2005)

Seventh Tree (2008)

Head First (2010)

Tales of Us (2013)

Silver Eye (2017)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Goldfrapp con su playlist de canciones imprescindibles. Desde los ritmos electrónicos de Ooh La La hasta la melancolía de A&E, cada pista es una muestra del talento y la versatilidad del dúo. No te pierdas temas icónicos como Strict Machine y Lovely Head, que han dejado una huella imborrable en la música contemporánea. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más conocido de Goldfrapp, Ooh La La. Este video, dirigido por Dawn Shadforth, captura la esencia glamorosa y retro del dúo, con visuales vibrantes y una energía contagiosa. La canción, parte del álbum Supernature, es un himno de la música electrónica que sigue resonando en las pistas de baile. ¡No te lo pierdas aquí!

