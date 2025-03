Sobre Gorillaz

Gorillaz es un proyecto musical innovador creado por Damon Albarn, conocido por liderar Blur, y el artista visual Jamie Hewlett en 1998. Albarn aporta la música mientras que Hewlett da vida a los miembros virtuales de la banda: 2-D, Murdoc, Noodle y Russel. La banda debutó en 2001 con el álbum Gorillaz, que sorprendió por su fusión de hip-hop, electrónica y rock alternativo. Éxitos como Clint Eastwood marcaron el inicio de su popularidad global.

Con Demon Days (2005), que incluye temas icónicos como Feel Good Inc., consolidaron su éxito. Más adelante, exploraron nuevos territorios sonoros con Plastic Beach (2010), y mantuvieron su relevancia con álbumes como Humanz (2017), The Now Now (2018) y Cracker Island (2023). Además, su proyecto Song Machine (2020) demostró su capacidad para colaborar con artistas de diferentes géneros y seguir innovando. Gorillaz es un símbolo de creatividad y versatilidad en la música moderna.

Discografía de Gorillaz

Gorillaz (2001)

Demon Days (2005)

Plastic Beach (2010)

The Fall (2010)

Humanz (2017)

The Now Now (2018)

Song Machine, Season One: Strange Timez (2020)

Cracker Island (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Gorillaz con una playlist que reúne sus mayores éxitos. Desde la melancolía de Feel Good Inc. hasta la fuerza de Clint Eastwood, esta selección recorre su diversidad sonora y su capacidad para emocionar al público. Descubre cómo combinan géneros de forma única y siempre sorprendente. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Feel Good Inc. es un clásico moderno que combina animación y mensaje social con una estética revolucionaria. Su narrativa surrealista y su estilo visual único lo han convertido en un emblema de la banda. Representa la esencia creativa de Gorillaz y su capacidad para crear experiencias inmersivas. ¡No te lo pierdas aquí!

