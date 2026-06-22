Sobre Graham Coxon

Graham Coxon (Rinteln, Alemania Occidental, 1969) es el guitarrista principal y cofundador de Blur, una de las bandas más influyentes del britpop y el indie británico. Criado en Colchester (Essex), su inconfundible estilo guitarrístico y su instinto melódico fueron piezas clave en el ascenso de la banda desde Leisure (1991) hasta los álbumes que definieron el britpop: Parklife (1994) y The Great Escape (1995). En paralelo a su actividad con Blur, Coxon construyó una prolífica carrera en solitario que arrancó en 1998 con The Sky Is Too High y se despliega a través de nueve álbumes de estudio, cada uno con una identidad propia: del lo-fi experimental de sus primeros trabajos a la energía pop de Happiness In Magazines (2004) y Love Travels At Illegal Speeds (2006), pasando por la introspección acústica de The Spinning Top (2009). Compositor de bandas sonoras de referencia (entre ellas The End of the F*ing World) y la mitad del dúo The WAEVE junto a Rose Elinor Dougall, en 2026 publicó Castle Park, un álbum grabado en 2011 y rescatado quince años después, que confirma que Coxon sigue siendo uno de los creadores más singulares e imprevisibles de su generación.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Graham Coxon

The Sky Is Too High (1998)

The Golden D (2000)

Crow Sit On Blood Tree (2001)

The Kiss Of Morning (2002)

Happiness In Magazines (2004)

Love Travels At Illegal Speeds (2006)

The Spinning Top (2009)

A+E (2012)

Castle Park (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Graham Coxon reúne los temas que definen la evolución artística de Graham Coxon. Canciones como «Freakin’ Out», «Spectacular», «Bittersweet Bundle of Misery», «You & I» o «Billy Says» muestran la capacidad de Coxon para moverse entre el lo-fi más áspero y el pop más afilado sin perder nunca su voz característica. Una selección fundamental para entender a uno de los guitarristas más creativos e influyentes del indie británico.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de Graham Coxon en solitario es «Freakin’ Out», publicado en 2004 y dirigido por Barnaby Roper. Extraído de Happiness In Magazines, el clip captura la energía descarnada de Coxon en el que fue su momento de mayor proyección popular fuera de Blur: guitarras distorsionadas, urgencia garage-pop y una sensación de desbordamiento que el vídeo traduce con acierto en imágenes. El single se convirtió en el mayor éxito de su carrera en solitario y uno de los grandes referentes del indie británico de los 2000.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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