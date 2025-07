Sobre Green Day

Green Day, formada en 1987 en Rodeo, California, es una de las bandas más influyentes del punk rock y pop punk, liderada por Billie Joe Armstrong (voz, guitarra), Mike Dirnt (bajo, coros) y Tré Cool (batería, coros). Originalmente llamada Sweet Children, la banda emergió de la escena punk de Berkeley, en el club 924 Gilman Street, y adoptó su nombre actual en 1989. Su debut, 39/Smooth (1990), con Lookout! Records, marcó el inicio de su trayectoria, pero fue Dookie (1994), bajo Reprise Records, el que los catapultó a la fama, vendiendo más de 20 millones de copias con hits como Basket Case y Longview. Con Insomniac (1995) y Nimrod (1997), consolidaron su sonido enérgico, mientras Warning (2000) exploró el folk-punk. Su ópera rock American Idiot (2004), un éxito crítico y comercial con 6 millones de copias vendidas en EE.UU., revitalizó su carrera con temas como Boulevard of Broken Dreams. Le siguieron 21st Century Breakdown (2009), la trilogía ¡Uno!, ¡Dos!, ¡Tré! (2012), Revolution Radio (2016), Father of All Motherfuckers (2020) y Saviors (2024). Con casi 90 millones de discos vendidos, un Grammy por American Idiot y una adaptación teatral en Broadway, Green Day sigue siendo un ícono del punk moderno, conocido por su energía en vivo y letras cargadas de crítica social.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Green Day

39/Smooth (1990)

Kerplunk (1991)

Dookie (1994)

Insomniac (1995)

Nimrod (1997)

Warning (2000)

American Idiot (2004)

21st Century Breakdown (2009)

¡Uno! (2012)

¡Dos! (2012)

¡Tré! (2012)

Revolution Radio (2016)

Father of All Motherfuckers (2020)

Saviors (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el legado de Green Day, una banda que ha canalizado la rebeldía del punk con melodías pegajosas y letras que resuenan con generaciones. Desde la explosiva Basket Case hasta la épica Jesus of Suburbia y el reciente The American Dream Is Killing Me, esta playlist reúne sus mayores himnos, perfectos para vibrar con su energía cruda y su mensaje contestatario. ¡Enciende el volumen y déjate llevar!

Videoclip Destacado

El videoclip de Boulevard of Broken Dreams, dirigido por Samuel Bayer en 2004, es una obra maestra visual que captura la esencia de American Idiot. Filmado en un paisaje desértico y desolado, muestra a Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool caminando solos tras los eventos del vídeo de Holiday, reflejando la alienación y melancolía de la canción. Con su estética cinematográfica y colores apagados, ganó múltiples premios en los MTV Video Music Awards y sigue siendo un ícono de la banda. ¡Míralo ahora!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

