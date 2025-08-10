Sobre Grimes

Grimes, el alias artístico de Claire Elise Boucher, nacida el 17 de marzo de 1988 en Vancouver, Canadá, es una cantante, compositora, productora y artista visual que ha revolucionado la música con su fusión de pop experimental, electrónica y art pop. Desde su debut con Geidi Primes (2010) y Halfaxa (2010), lanzados de forma independiente, Grimes destacó por su estética DIY y su sonido etéreo. Su tercer álbum, Visions (2012), grabado en su habitación con GarageBand, le valió reconocimiento internacional con sencillos como Oblivion y Genesis. Su consagración llegó con Art Angels (2015), un álbum autoproducido que mezcló pop, punk y electrónica, seguido por Miss Anthropocene (2020), que exploró temas de cambio climático y distopía. En 2024, lanzó Book 1, parte de su proyecto Fairies Cum First, marcando un giro hacia sonidos más oscuros y conceptuales. Con colaboraciones junto a Janelle Monáe, Aristophanes y Bleachers, y una presencia influyente en plataformas como Spotify con millones de reproducciones, Grimes es conocida por su estética futurista, su activismo tecnológico y su impacto en la cultura pop. Ha recibido nominaciones a los Juno Awards y ha influido en artistas de todo el mundo con su enfoque multidisciplinario.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Grimes

Geidi Primes (2010)

Halfaxa (2010)

Visions (2012)

Art Angels (2015)

Miss Anthropocene (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Grimes, donde el pop se encuentra con lo experimental en una explosión de creatividad. Desde el hipnótico Oblivion hasta la energética Kill V. Maim y la introspectiva Delete Forever, sus canciones son un viaje a través de paisajes sonoros únicos. Esta playlist reúne sus mayores éxitos, ideales para quienes quieran explorar su evolución artística y conectar con su visión futurista. ¡Prepárate para una experiencia musical que desafía todas las convenciones!

Videoclip Destacado

El videoclip de Oblivion, dirigido por Grimes y Emily Kai Bock, es una obra icónica que captura la esencia de su estilo visual y sonoro. Rodado en locaciones como un estadio de fútbol americano y un motocross, el video mezcla imágenes surrealistas con una energía cruda, mostrando a Grimes navegando espacios inesperados con su aura etérea. Este trabajo, alabado por su innovación y autenticidad, es la puerta perfecta para descubrir su universo creativo. ¡No te pierdas esta pieza que marcó un hito en su carrera!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

