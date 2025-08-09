Sobre Guns N’ Roses

Formada en 1985 en el vibrante Sunset Strip de Hollywood, Los Ángeles, Guns N’ Roses irrumpió en la escena musical con una mezcla explosiva de hard rock, heavy metal y actitud punk que los convirtió en íconos globales. Fundada por el carismático vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin, la banda alcanzó la fama mundial con su formación clásica, que incluía a Slash (guitarra principal), Duff McKagan (bajo) y Steven Adler (batería). Su álbum debut, Appetite for Destruction (1987), es considerado uno de los discos más influyentes de la historia, con más de 35 millones de copias vendidas y éxitos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle y Paradise City. Con seis álbumes de estudio, un álbum en vivo, dos recopilatorios, cinco EPs y numerosos sencillos, Guns N’ Roses ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las bandas más exitosas y controvertidas del rock. Sus discos gemelos Use Your Illusion I y Use Your Illusion II (1991) marcaron un hito con su ambición épica, mientras que Chinese Democracy (2008) mostró una faceta más experimental tras años de espera. A pesar de cambios en su alineación y escándalos, la banda, liderada por Axl Rose y con el regreso de Slash y Duff McKagan en 2016, sigue siendo un referente de la música actual.

Discografía de Guns N’ Roses

Live ?!*@ Like a Suicide (EP, 1986)

Appetite for Destruction (1987)

G N’ R Lies (1988)

Use Your Illusion I (1991)

Use Your Illusion II (1991)

The Spaghetti Incident? (1993)

Live Era ’87-’93 (1999)

Greatest Hits (2004)

Chinese Democracy (2008)

Descubre sus canciones imprescindibles

¿Listo para sumergirte en el universo crudo y electrizante de Guns N’ Roses? Desde los riffs incendiarios de Welcome to the Jungle hasta la emotiva intensidad de November Rain, la banda ha creado himnos que definen generaciones. Su música combina la rebeldía del punk, la potencia del heavy metal y la sensibilidad de las baladas, capturando la esencia del rock en su forma más pura. No te pierdas esta playlist con sus grandes éxitos, perfecta para revivir la magia de los años 80 y 90 o descubrir por qué siguen siendo leyendas. ¡Dale play y déjate llevar por el caos y la pasión!

Videoclip Destacado

El videoclip de November Rain es una obra maestra cinematográfica que captura la grandeur y la emotividad de Guns N’ Roses. Estrenado en 1992, este épico video dirigido por Andy Morahan combina una narrativa dramática con la intensidad de la balada, mostrando a Axl Rose en una boda trágica y a Slash desatando un solo inolvidable frente a una iglesia. Con más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales, es un testimonio del impacto cultural de la banda. ¡Revive este clásico y déjate envolver por su historia!

