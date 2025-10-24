Sobre HAIM

Haim es un trío formado por las hermanas Este, Danielle y Alana Haim, originarias de California, que desde 2006 han construido una de las propuestas más sólidas y personales del indie pop contemporáneo. Su sonido fusiona el rock setentero al estilo Fleetwood Mac, el synth pop ochentero y el R&B noventero, con una sensibilidad melódica que les ha valido el reconocimiento de crítica y público.

Tras años de formación en el circuito local y colaboraciones con otros músicos, su gran salto llegó en 2012 con una actuación en el festival South by Southwest, que les abrió las puertas a un contrato con Polydor UK y la publicación del EP Forever. En 2013 lanzaron su álbum debut Days Are Gone, producido por Ariel Rechtshaid y James Ford, que consolidó su estilo y les permitió actuar en el escenario principal de Glastonbury. Su ascenso fue confirmado con el premio BBC Sound of 2013.

Desde entonces, han publicado dos álbumes más: Something to Tell You (2017) y Women in Music Pt. III (2020), este último con una versión deluxe que incluye temas inéditos como I Quit. En 2025, han lanzado nuevos sencillos como Take Me Back y han colaborado con Bon Iver en el emotivo Tie You Down, mostrando una evolución constante en su propuesta artística.

Discografía de HAIM

Days Are Gone (2013)

Something to Tell You (2017)

Women in Music Pt. III (2020)

I quit (2025)

Si quieres adentrarte en el universo sonoro de Haim, esta playlist es el mejor punto de partida. Incluye temas como The Wire, Want You Back, Now I’m In It y Summer Girl, que reflejan su capacidad para combinar armonías vocales, ritmos contagiosos y letras introspectivas. Ideal para quienes buscan una mezcla de nostalgia y frescura en el pop alternativo.

Uno de los videoclips más representativos de Haim es Want You Back, donde las tres hermanas recorren una avenida desierta de Los Ángeles con una coreografía sutil pero magnética. La dirección minimalista y la sincronía entre música y movimiento convierten este video en una muestra perfecta de su estilo visual y emocional.

