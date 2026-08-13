Sobre Hayley Williams

Hayley Williams (27 de diciembre de 1988, Meridian, Misisipi) es cantante, compositora y multiinstrumentista, y la voz de Paramore desde su formación en 2004. Durante la primera pausa de la banda, tras After Laughter (2017), Williams inició su carrera en solitario con Petals for Armor (2020), número 1 en el Billboard 200, al que siguió apenas unos meses después Flowers for Vases / Descansos (2021), un disco más intimista escrito, grabado y producido casi en su totalidad por ella misma.

En 2025 publicó su tercer álbum en solitario, Ego Death at a Bachelorette Party, su primer trabajo tras dejar Atlantic Records, autoeditado a través de su propio sello Post Atlantic y publicado con una estrategia poco convencional: diecisiete canciones sin orden fijo subidas a su web, antes de la edición oficial del álbum el 28 de agosto. Desde entonces no ha parado: colaboró con David Byrne, lanzó el proyecto Power Snatch junto al productor Daniel James, y ya prepara “The Hayley Williams Show”, su próxima gira en solitario, que arrancará el 3 de septiembre de 2026.

Discografía en solitario de Hayley Williams

Petals for Armor (2020)

Flowers for Vases / Descansos (2021)

Ego Death at a Bachelorette Party (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Del pop luminoso de “Simmer” a la crudeza confesional de “Parachute”, la faceta en solitario de Hayley Williams explora territorios que Paramore nunca había pisado. Escucha lo esencial de su carrera individual aquí:

Videoclip Destacado

“Parachute”, tercer vídeo extraído de Ego Death at a Bachelorette Party, es uno de los momentos más celebrados de la era: dirigido, filmado y editado por Zachary Gray y rodado en parte en el Bristol Northern Soul Club, muestra a Williams bailando su propia catarsis en una explosión de color. Dale al play:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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