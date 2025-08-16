Sobre Hickeys

Besisco. Morbeso. Palabros Frankenstein que intentan definir con una suma qué es exactamente un chupetón. Hickeys, como su propio nombre indica, besiscan y morbesan. El cuarteto madrileño está dejando en el garage punk marcas amoratadas, como si la raíz de este adjetivo fuera “amor” y no morado. De amor por The Velvet Underground, The Runaways y The Brian Jonestown Massacre. De amor por el DIY como el único modus operandi sincero del rock. De amor por el glam, entendido no solo como un género musical, sino también como una estética, como una manera de andar por al calle. De amor por hacer música como una actividad gozosa entre amigas. Maite Barrena, Martina Gil Compairé, Ana Erice y Marta SV dan amor porque son amor. Del que, ya lo avisábamos antes, deja marca, claro.

Fuente: Primavera Sound

Discografía de Hickeys

Diamond Munch EP (2018)

Fragile Structure (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

Descubre el estilo garage punk de Hickeys con influencias del glam, el DIY y grupos como The Velvet Underground, The Runaways y The Brian Jonestown Massacre con su disco debut.

Video Destacado

Descubre el videoclip Alegria Di Vision, dirigido por Álvaro Gómez Pidal y que refleja muy bien su estética post-punk y su energía en vivo, siendo una excelente puerta de entrada a su universo musical.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!