Sobre Hinds

La banda madrileña Hinds, formada originalmente en 2011 por Carlotta Cosials y Ana García Perrote, se ha consolidado como uno de los proyectos españoles con mayor proyección internacional dentro del garage rock y el indie rock. Nacidas como Deers, adoptaron el nombre actual en 2015 tras un conflicto legal con la banda canadiense The Dears. Su sonido lo‑fi, directo y luminoso, junto con una estética fresca y desenfadada, las llevó a girar por Europa, Estados Unidos, Asia y Oceanía, convirtiéndose en una de las bandas españolas más reconocidas fuera del país. A lo largo de su trayectoria han publicado cuatro álbumes: Leave Me Alone, I Don’t Run, The Prettiest Curse y Viva Hinds, este último marcado por la reinvención del grupo tras la marcha de Ade Martín y Amber Grimbergen, y por colaboraciones con artistas como Beck y Grian Chatten (Fontaines D.C.).

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Hinds

Leave Me Alone (2016)

I Don’t Run (2018)

The Prettiest Curse (2020)

Viva Hinds (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

El universo sonoro de Hinds combina guitarras vibrantes, melodías contagiosas y una energía juvenil que las ha convertido en una de las bandas más queridas del indie internacional. Para descubrir su esencia, nada mejor que sumergirse en la playlist oficial This Is Hinds, donde encontrarás canciones como “Bamboo”, “Chili Town”, “Rookie” o “Good Bad Times”, auténticos himnos de su trayectoria. Aquí puedes escucharla completa:

Videoclip Destacado

El videoclip de “En Forma” es una de las piezas más celebradas y recientes de Hinds, y marca un momento clave en la evolución del grupo. Publicado como adelanto de su álbum Viva Hinds, este vídeo muestra a Carlotta Cosials y Ana Perrote en un despliegue de energía, actitud y frescura que conecta de inmediato con su nueva etapa creativa. Con una estética vibrante, coreografías espontáneas y un espíritu que mezcla humor, desahogo y empoderamiento, “En Forma” se ha convertido en uno de los clips más vistos y compartidos de la banda, impulsado además por su presencia en el videojuego EA FC 25, donde alcanzó una enorme popularidad entre jugadores de todo el mundo, y por su grabación con un brazo robótico Bolt de última generación. Puedes verlo aquí:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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