BIOGRAFÍA DE HOLE

La música de los 90 estaría huérfana sin ellos. Porque aunque la vida extra-musical de Courtney Love se haya llevado el mayor protagonismo, Hole escribió buena parte de la música más representativa de la década. La banda poseía una combinación de ingredientes explosiva: tenía nervio, actitud, ganas y mucho talento. Influenciada por el movimiento grrrl feminista, sus letras eran comprometidas y su estilo era una mezcla ganadora de grunge, noise y new wave. Clásicos de sus álbumes Pretty on the Inside, Live Through This y Celebrity Skin no pueden faltar en cualquier colección que se precie.

DISCOGRAFÍA DE HOLE

Pretty on the Inside (1991)

Live Through This (1994)

Celebrity Skin (1998)

Nobody’s Daughter (2010)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

