BIOGRAFÍA DE HOT CHIP

Naturales de Londres y formados alrededor de talentos como Alexis Taylor y Joe Goddard, Hot Chip saltó a la fama en 2000 con el lanzamiento de su álbum lo-fi, México. El álbum autopublicado en 2002, Sanfrandisco E-Pee, mostró la incursión de la banda en sonidos más alegres. El grupo firmó con el venerado sello discográfico de Nueva York DFA en 2005 y publicó el EP Over and Over, así como su excelente trabajo en 2006, The Warning. En 2007 el sencillo Ready for the Floor anunció la llegada de Made in the Dark, que introdujo algunos de los grooves más centrados y las melodías más pop de la banda hasta la fecha. One Life Stand, más suave, siguió en 2010, tras lo que hemos disfrutado también de In Our Heads (2012), Why Make Sense? (2015) y A Bath Full of Ecstasy (2019).

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE HOT CHIP

Coming on Strong (2004)

The Warning (2006)

Made in the Dark (2008)

One Life Stand (2010)

In Our Heads (2012)

Why Make Sense? (2015)

A Bath Full of Ecstasy (2019)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, puedes hacerte una idea de su sonido escuchando esta completa playlist en la han reunido las canciones más importantes de su carrera:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE HOT CHIP

¡Descubre más artistas aquí!