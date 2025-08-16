Sobre Ian Brown

Ian Brown, nacido el 20 de febrero de 1963 en Warrington, Inglaterra, es una figura icónica de la música británica, conocido por ser el carismático vocalista de The Stone Roses, la banda que definió el sonido Madchester en los años 80 y 90. Con un estilo vocal único, descrito como rasposo pero lleno de carisma, Brown lideró a The Stone Roses desde su formación en 1983 hasta su separación en 1996, y nuevamente tras su reunión en 2011. Su carrera en solitario, iniciada en 1998, abarca siete álbumes de estudio que combinan rock alternativo, indie, neo-psicodelia y dance alternativo. Desde su debut Unfinished Monkey Business hasta su más reciente Ripples (2019), Brown ha explorado temas políticos, espirituales y personales, colaborando con artistas como Noel Gallagher, UNKLE y Sinéad O’Connor. Su influencia en el Britpop y bandas como Oasis, The Verve y Arctic Monkeys es innegable, consolidándolo como un pilar de la música británica moderna. Además, ha participado en giras internacionales, incluyendo tres actuaciones en el prestigioso Festival de Glastonbury, y tuvo un cameo en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004).

Discografía de Ian Brown

Unfinished Monkey Business (1998)

Golden Greats (1999)

Music of the Spheres (2001)

Solarized (2004)

The World Is Yours (2007)

My Way (2009)

Ripples (2019)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Ian Brown con una selección de sus temas más emblemáticos, desde los himnos de The Stone Roses hasta sus joyas en solitario. Canciones como F.E.A.R., con su letra poética y su ritmo hipnótico, o Stellify, que destila energía y carisma, muestran la versatilidad de este ícono del rock alternativo. ¡No te pierdas esta experiencia musical!

Videoclip Destacado

El videoclip de F.E.A.R., lanzado en 2001, es una obra maestra visual que complementa la profundidad lírica de Ian Brown. Dirigido con un estilo minimalista pero impactante, el video refleja la introspección y el mensaje de la canción: «Forget Everything And Remember». Con imágenes urbanas y una estética que captura la esencia del Manchester postindustrial, este videoclip es una puerta de entrada perfecta al mundo de Brown. ¡Míralo y déjate llevar por su atmósfera única!

