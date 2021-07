Inhaler es una banda de rock irlandesa originaria de Dublín y formada por el vocalista / guitarrista Elijah Hewson (hijo además de Bono, cantante de U2), el bajista Robert Keating, el guitarrista Josh Jenkinson y el baterista Ryan McMahon.

Hasta el momemto, la banda ha lanzado nueve singles y un álbum debut, It Won’t Always Be Like This, que fue publicado el 9 de julio de 2021.

ULTIMO LANZAMIENTO: It Won’t Always Be Like This (2021)

Apple Music Spotify

DISCOGRAFÍA

Disfruta de sus trabajos al completo en

MÁS NOTICIAS

Si quieres conocer más noticias y contenidos sobre Inhaler puedes hacerlo aquí.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!