Interpol, la banda neoyorquina formada en 1997, es un pilar del post-punk revival, conocida por su sonido atmosférico, letras introspectivas y estética oscura. Compuesta originalmente por Paul Banks (voz, guitarra rítmica), Daniel Kessler (guitarra principal), Carlos Dengler (bajo, teclados, hasta 2010) y Greg Drudy (batería, hasta 2000), la alineación actual incluye a Banks, Kessler y Sam Fogarino (batería desde 2000). Su álbum debut, Turn on the Bright Lights (2002, Matador Records), considerado un clásico moderno, alcanzó el puesto 101 en el Billboard 200 y fue aclamado por su influencia de Joy Division y The Chameleons, con temas como Obstacle 1. Le siguieron Antics (2004), que consolidó su éxito con Evil y Slow Hands, y Our Love to Admire (2007), su primer disco con Capitol Records. Tras la salida de Dengler, lanzaron Interpol (2010), El Pintor (2014), Marauder (2018) y The Other Side of Make-Believe (2022), este último grabado en Londres con productores Flood y Alan Moulder. Con más de 2 millones de discos vendidos y giras en festivales como Coachella y Primavera Sound, Interpol sigue cautivando con su intensidad emocional. En 2025, celebran el 20 aniversario de Antics con una gira especial.

Discografía de Interpol

Turn On the Bright Lights (2002)

Antics (2004)

Our Love to Admire (2007)

Interpol (2010)

El Pintor (2014)

Marauder (2018)

The Other Side of Make-Believe (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Adéntrate en el universo sombrío de Interpol con una selección de sus temas más emblemáticos. Desde la cruda Obstacle 1 hasta la hipnótica Evil y la reciente Toni, esta playlist captura su talento para combinar riffs angulosos, ritmos pulsantes y letras cargadas de misterio. Ideal para quienes buscan sumergirse en el post-punk moderno con una atmósfera envolvente, esta colección es una puerta al legado de una banda icónica. ¡Déjate atrapar por su intensidad!

Videoclip Destacado

Sumérgete en el videoclip de Evil de Interpol, una obra maestra visual que destila el carácter enigmático de la banda. Dirigido por Charlie White, el video presenta a una marioneta antropomórfica que sufre un accidente automovilístico, narrando una historia de trauma y redención con un toque surrealista. La estética oscura, combinada con la interpretación apasionada de Paul Banks y la banda, amplifica la energía melancólica de la canción, parte de Antics (2004). ¡Un videoclip inolvidable que encapsula la esencia de Interpol!

