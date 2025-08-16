Sobre Iván Ferreiro

Iván Ferreiro, nacido el 15 de agosto de 1970 en Nigrán, Pontevedra, es uno de los pilares del indie-pop español, cuya carrera abarca más de tres décadas de creatividad y emoción. Como líder y vocalista de Los Piratas, una de las bandas más influyentes de los años 90 y principios de los 2000, marcó un antes y un después en la música alternativa española con discos como Poligamia (1995) o Ultrasónica (2001). Tras la disolución de la banda en 2003, Iván emprendió una exitosa carrera en solitario que ha consolidado su estatus como compositor y cantante de referencia. Su debut, Canciones para el tiempo y la distancia (2005), mostró su capacidad para combinar letras introspectivas con melodías envolventes, un sello que ha mantenido en trabajos como Mentiroso mentiroso (2008), Val Miñor-Madrid: Historia y cronología del mundo (2013) o Trinchera Pop (2023). Con colaboraciones destacadas junto a artistas como Enrique Bunbury, Santi Balmes de Love of Lesbian o Xoel López, y un estilo que fusiona pop, rock y electrónica, Iván Ferreiro ha creado un universo musical único. Su discografía incluye ocho álbumes de estudio, un EP, un disco de versiones y recopilatorios, además de proyectos como Cena recalentada (2018), un homenaje a Golpes Bajos. Su honestidad, evolución constante y conexión con el público lo convierten en un artista imprescindible.

Discografía de Iván Ferreiro

Canciones para el tiempo y la distancia (2005)

Las Siete y Media (2006)

Mentiroso mentiroso (2008)

Picnic Extraterrestre (2010)

Confesiones de un artista de mierda (2011)

Val Miñor – Madrid: Historia y cronología del mundo (2013)

Casa (2016)

Cena recalentada (2018)

Trinchera Pop (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Iván Ferreiro con una selección de sus temas más emblemáticos, que van desde los clásicos de su etapa con Los Piratas hasta los hits de su carrera en solitario. Canciones como Turnedo, con su carga emocional y su colaboración con Xoel López, o El pensamiento circular, con su intensidad lírica, son solo el comienzo de una playlist que captura la esencia de un artista que ha sabido evolucionar sin perder su identidad. Escucha esta selección cuidadosamente curada y déjate llevar por la magia de sus letras y melodías.

Videoclip Destacado

No puedes perderte el videoclip de Turnedo (feat. Xoel López), una joya audiovisual que captura la intensidad y la emotividad de una de las canciones más queridas de Iván Ferreiro. Grabado en directo para el álbum Confesiones de un artista de mierda (2011), este vídeo combina la energía cruda de la actuación en vivo con la química única entre Iván y Xoel López. Es un reflejo perfecto de la capacidad del artista para transmitir emociones profundas y conectar con su audiencia. ¡Dale play y vive la experiencia!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

